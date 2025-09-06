Tata Tiago gets cheaper by up to Rs 75,000 after GST cut, check all details GST घटते ही ₹75,000 सस्ती हुई टाटा की ये बजट फैमिली कार, पहले लगते थे ₹5 लाख; इस दिन के बाद और कम में मिलेगी, Auto Hindi News - Hindustan
Tata Tiago gets cheaper by up to Rs 75,000 after GST cut, check all details

GST घटते ही ₹75,000 सस्ती हुई टाटा की ये बजट फैमिली कार, पहले लगते थे ₹5 लाख; इस दिन के बाद और कम में मिलेगी

GST घटते ही टाटा की बजट फैमिली कार टियागो 75,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। इस कार के लिए पहले 5 लाख रुपये लगते थे। लेकिन, 22 सितंबर 2025 के बाद बाद इसकी कीमत और कम हो जाएगी। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 6 Sep 2025 01:18 PM
Tata Tiago NRG

भारतीय कार बाजार में ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। GST काउंसिल के हालिया टैक्स रिफॉर्म के बाद टाटा मोटर्स ने अपनी कारों और SUVs के दाम घटा दिए हैं। कंपनी का कहना है कि वह टैक्स कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

टियागो पर सबसे बड़ा असर

टाटा मोटर्स ने ऐलान किया है कि उनकी पॉपुलर स्मॉल कार टियागो (Tiago) अब पहले से 75,000 रुपये तक सस्ती हो गई है। इससे यह कार अब और भी ज्यादा किफायती विकल्प बन गई है, खासकर पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह शानदार मौका है।

शैलेश चंद्रा का बयान

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के एमडी शैलेश चंद्रा ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी के विजन और वित्त मंत्री के इरादे का सम्मान करते हुए टैक्स रिफॉर्म का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। यह कदम भारत में लाखों लोगों के लिए पर्सनल मोबिलिटी को और सुलभ बनाएगा।

क्या है नया GST रेट?

पेट्रोल, CNG और LPG कार (1200cc तक और 4000mm लंबाई तक) और डीजल कारों (1500cc तक और 4000mm लंबाई तक) पर 18% GST लगेगा, जो पहले 28% लगता था। वहीं, 1200cc से बड़ी और 4000mm से लंबी गाड़ियों पर अब 40% टैक्स लगेगा।

ग्राहकों को क्या फायदा?

टाटा टियागो: 75,000 तक सस्ती

टिगोर: 80,000 तक सस्ती

पंच: 85,000 तक सस्ती

नेक्सन: 1.55 लाख तक सस्ती

हैरियर और सफारी: 1.45 लाख तक सस्ती

क्यों है यह बड़ा मौका?

नवरात्रि से पहले की यह GST कटौती त्योहारी सीजन में कार खरीदने वालों के लिए वरदान साबित होगी। अब टाटा टियागो जैसी बजट-फ्रेंडली कारें और भी किफायती हो गई हैं, जिससे ग्राहकों की जेब पर बोझ कम होगा और पहली बार कार खरीदने वालों की ड्रीम कार अब और पास होगी।

