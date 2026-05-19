बड़ी खुशखबरी! 28 मई को आ सकता है टाटा की इस हैचबैक का शानदार फेसलिफ्ट, बहुत कुछ है खास

टाटा टियागो का फेसलिफ्ट 28 मई को लॉन्च हो सकता है। इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स टियागो फेसलिफ्ट को पहले से ज्यादा शार्प और मॉडर्न लुक देगा।

टाटा मोटर्स अपनी पॉप्युलर हैचबैक यानी टियागो का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा टियागो का फेसलिफ्ट 28 मई को लॉन्च होगा। इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। टाटा मोटर्स टियागो फेसलिफ्ट को पहले से ज्यादा शार्प और मॉडर्न लुक देगा। नई टियागो फेसलिफ्ट में स्लिमर फ्रंट ग्रिल और रीडिजाइन किए गए हेडलैंप्स मिलने की उम्मीद है।

पहले से अधिक अग्रेसिव और स्पोर्टी कारदेखो ने इसके जो स्पाईशॉट्स शेयर किए हैं, उनसे यह भी पता चला है कि नए डिजाइन वाले फ्रंट बंपर की बदौलत हैचबैक पहले से अधिक अग्रेसिव और स्पोर्टी दिखेगी। ज्यादातर फेसलिफ्ट की तरह, साइड प्रोफाइल में बदलाव बहुत कम होंगे। इसमें आपको नए डिजाइन के अलॉय वील्स मिलेंगे, जिससे हैचबैक का लुक और जबर्दस्त हो जाएगा। रियर की बात करें, तो टेस्ट म्यूल्स को देख कर कहा जा सकता है कि टियागो फेसलिफ्ट में रीडिजाइन्ड टेलगेट के साथ अपडेटेड टेललैंप्स दिए गए हैं। कंपनी इसमें पहले से ज्यादा फ्लैट और अग्रेसिव स्टाइलिंग वाले बंपर दे सकती है। साथ ही टियागो फेसलिफ्ट के साथ कंपनी एक नया एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी देने वाली है।

मिल सकता है 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम टाटा टियागो फेसलिफ्ट के केबिन में भी कई बदलाव होने की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक, इस हैचबैक में नया डैशबोर्ड लेआउट और ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स के साथ रीडिजाइन किया गया सेंटर कंसोल देखने को मिल सकता है। केबिन के अंदर सबसे बड़ी खूबी में से एक 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम होगा। इस नए यूनिट में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले कनेक्टिविटी मिलेगी। दूसरी टाटा कारों की तरह इसमें भी फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जा सकता है। इसके अलावा, टियागो फेसलिफ्ट में टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल बटन भी मिल सकते हैं। हैचबैक में एम्बिएंट लाइटिंग, अधिक स्पीकर वाला बेहतर साउंड सिस्टम और नई अपहोल्स्ट्री व कलर स्कीम भी मिलने की उम्मीद है। इसमें 360-डिग्री कैमरा भी हो सकता है।

पावरट्रेन में नहीं होगा कोई बदलाव मिड-लाइफ अपडेट होने के नाते, उम्मीद की जा रही है कि टियागो फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले पावरट्रेन ऑप्शन ही ऑफर किए जाएंगे। इनमें 1.2 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन शामिल है, जो 86 पीएस पावर और 113 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। इसके ट्रांसमिशन ऑप्शन में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स शामिल हैं।