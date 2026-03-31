टेस्टिंग के दौरान दिखी नई Tata Tiago, डेढ साल में ही कंपनी करने जा रही बड़े बदलाव; कब होगी लॉन्च?

Mar 31, 2026 02:11 pm IST

टाटा मोटर्स एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल, इस बार खबर उसकी सबसे किफायती और चहेती कार 'टियागो' को लेकर है। कंपनी 2026 के लिए टियागो का तीसरा फेसलिफ्ट मॉडल लाने वाली है।

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टाटा मोटर्स एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल, इस बार खबर उसकी सबसे किफायती और चहेती कार 'टियागो' (Tiago) को लेकर है। ऑटो मार्केट में जहां कई कंपनियां छोटी हैचबैक कारों से मुंह मोड़ रही हैं, वहीं टाटा अपनी एंट्री-लेवल कार टियागो पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। ताजा जानकारी के अनुसार, कंपनी 2026 के लिए टियागो का तीसरा फेसलिफ्ट मॉडल लाने वाली है। हाल ही में इस कार के नए मॉडल को टेस्टिंग के दौरान पुणे की सड़कों पर देखा गया है। खास बात यह है कि टाटा अपनी इस कार को महज डेढ़ साल के भीतर ही बड़ा अपडेट देने जा रही है।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन पुणे के पास टेस्टिंग के दौरान दिखी इस नई टियागो में कई कॉस्मेटिक बदलाव नजर आ रहे हैं। स्पाय शॉट्स के अनुसार, अब टियागो के पिछले हिस्से में एलईडी टेल लाइट्स और पहली बार एलईडी टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके पिछले बंपर को भी नए सिरे से डिजाइन किया गया है। इसमें नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे काफी फ्रेश लुक दे रहे हैं। वहीं, फ्रंट में नई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और रीडिजाइन किया गया बंपर इस छोटी कार को बड़ी एसयूवी जैसा मस्कुलर लुक देता है।

केबिन में भी होंगे बदलाव कार के अंदर की बात करें तो इस बार केबिन में बदलाव थोड़े कम हो सकते हैं। हालांकि, प्रीमियम फील देने के लिए इसमें 8-इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो-डिम्मिंग आईआरवीएम (IRVM) और पुश-बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। साथ ही, अब इस बजट हैचबैक में भी 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट और पीछे बैठने वालों के लिए एसी वेंट्स मिलने की उम्मीद है। वहीं, 10.2-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले की तरह ही बरकरार रहेगा।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव पावरट्रेन की बात करें तो इसमें बदलाव की संभावना नहीं है। इसमें वही भरोसेमंद 1.2-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और इसका i-CNG वर्जन मिलता रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक वर्जन यानी 'Tiago EV' के दीवानों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। बता दें कि 2026 फेसलिफ्ट के साथ टाटा इसके बैटरी पैक को थोड़ा बड़ा कर सकती है। इससे इसकी रेंज और बढ़ जाएगी। जानकारों का मानना है कि टाटा अपनी इस नई टियागो को 2026 के मध्य तक बाजार में उतार सकती है।