लपक लो मौका! ₹55000 की छूट के साथ मिल रही टाटा की ये ई-कार; कीमत ₹8 लाख से कम

टाटा की इलेक्ट्रिक कारों का भारतीय मार्केट में जबरदस्त दबदबा है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में टाटा की नई ईवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, कंपनी अगस्त 2025 के दौरान अपने कई मॉडलों पर बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में ग्राहकों को टाटा टियागो ईवी पर अधिकतम 55,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। इस ऑफर में 20,000 रुपये का कंजूमर डिस्काउंट और 30,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस शामिल है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं टाटा टियागो ईवी के ड्राइविंग रेंज और फीचर्स के बारे में विस्तार से।

300 किमी से ज्यादा है रेंज टाटा टियागो ईवी में ग्राहकों को 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है। पहला 19.2kWh के बैटरी पैक से लैस है। जबकि दूसरे में 24kWh की बैटरी दी गई है। कंपनी छोटे बैटरी पैक से सिंगल चार्ज में ग्राहकों को 250 किलोमीटर जबकि बड़े बैटरी पैक के साथ 315 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देने का दावा करती है।

इतनी है टियागो ईवी की कीमत दूसरी ओर टियागो ईवी के इंटीरियर की बात करें तो इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर हार्मन साउंड सिस्टम, ऑटो एसी, फोल्डेबल ओआरवीएम, रेन सेंसिंग वाईपर और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। दूसरी ओर सेफ्टी के लिए कार में डुअल फ्रंट एयरबैग और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मौजूद हैं। टाटा टियागो ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 11.14 लाख रुपये तक जाती है।