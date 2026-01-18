टाटा की नई अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक कार पहली बार कैमरे में कैद, ₹7.99 लाख होगी कीमत! देखें डिटेल

संक्षेप: टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में किसी भी दूसरे ब्रांड की तुलना में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं। इस लिस्ट में पंच EV, नेक्सन EV, टिगोर EV, कर्व EV, टियागो EV और हैरियर EV शामिल हैं। आने वाले दिनों में इसमें सिएरा EV और अल्ट्रोज EV के जुड़ने की भी खबर है।

टाटा मोटर्स देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी है। कंपनी के पोर्टफोलियो में किसी भी दूसरे ब्रांड की तुलना में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं। इस लिस्ट में पंच EV, नेक्सन EV, टिगोर EV, कर्व EV, टियागो EV और हैरियर EV शामिल हैं। आने वाले दिनों में इसमें सिएरा EV और अल्ट्रोज EV के जुड़ने की भी खबर है। हालांकि, उससे पहले कंपनी इसमें एंट्री लेवल टियागो EV का नया फेसलिफ्ट मॉडल जोड़ सकती है। दरअसल, टियागो EV फेसलिफ्ट को पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

कंपनी की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक हैचबैक टियागो EV फेसलिफ्ट में कई कॉस्मेटिक अपडेट सामने आए हैं। कैमॉफ्लाज के बावजूद, इसके कुछ खास बदलाव साफ दिख रहे थे। इनमें बदले हुए हेडलैंप, नए फ्रंट और रियर बंपर और अपडेटेड टेल-लैंप शामिल हैं। टेस्ट म्यूल नए सेट के पहियों पर भी चल रहा था, जबकि उम्मीद है कि टाटा मोटर्स अपडेट के हिस्से के रूप में और भी आकर्षक एक्सटीरियर कलर ऑप्शन पेश करेगी।

इंटीरियर की बात करें तो, टियागो EV फेसलिफ्ट में एक बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है, जिससे यह नए टाटा मॉडल के बराबर हो जाएगी। अपडेट में एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक नया डिजाइन किया गया इंस्ट्रूमेंट पैनल और एक नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा, फीचर लिस्ट को टाटा की लेटेस्ट गाड़ियों में पहले से देखे गए इक्विपमेंट के साथ बढ़ाया जाएगा, जिससे ओवरऑल केबिन अपील और क्वालिटी बेहतर होगी।