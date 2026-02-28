Hindustan Hindi News
भूल जाइए पुरानी Tiago EV! बेहतर रेंज और बदले फीचर्स के साथ टाटा ला रही नया अवतार; जानिए कब होगी लॉन्च

Feb 28, 2026 08:25 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर और किफायती इलेक्ट्रिक हैचबैक टियागो EV को एक बड़ा अपडेट देने की तैयारी कर रही है। हाल ही में सामने आई लीक तस्वीरों ने कार लवर्स के बीच हलचल मचा दी है।

भूल जाइए पुरानी Tiago EV! बेहतर रेंज और बदले फीचर्स के साथ टाटा ला रही नया अवतार; जानिए कब होगी लॉन्च
टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर और किफायती इलेक्ट्रिक हैचबैक टियागो EV को एक बड़ा अपडेट देने की तैयारी कर रही है। हाल ही में सामने आई लीक तस्वीरों ने कार लवर्स के बीच हलचल मचा दी है। नया मॉडल मौजूदा वर्जन के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न नजर आ रहा है। यह अपडेट केवल कॉस्मेटिक बदलावों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डिजाइन से लेकर तकनीकी फीचर्स तक बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कंपनी का लक्ष्य इसे टाटा पंच EV के मुकाबले खड़ा करना और ग्राहकों को कम बजट में ज्यादा रेंज और लग्जरी का अनुभव देना है।

नया लुक और प्रीमियम डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो नई टियागो EV का चेहरा पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा। इसमें नई LED लाइटिंग और स्लीक दिखने वाली डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) दी गई हैं। कार के अगले हिस्से और बंपर को पहले से ज्यादा मस्कुलर और मॉडर्न बनाया गया है। साइड प्रोफाइल को देखें तो इसके शीशे (ORVMs) थोड़े भारी दिख रहे हैं, जिसका मतलब है कि इसमें अब 360-डिग्री कैमरा मिल सकता है। साथ ही, पहियों पर एयरो-स्टाइल अलॉय व्हील्स और छत पर एक फैक्ट्री-फिटेड इलेक्ट्रिक सनरूफ की झलक भी दिखाई दी है।

केबिन और फीचर्स में बड़ा अपडेट

सिर्फ बाहर से ही नहीं, कार के अंदर भी आपको एक लग्जरी फील मिलने वाला है। नई टियागो EV के इंटीरियर में बेहतर क्वालिटी के मटेरियल और नए फिनिश का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें टाटा की नई कारों जैसा मॉडर्न स्टीयरिंग व्हील, एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, टेक-लवर्स के लिए वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग और बेहतर कनेक्टेड कार फीचर्स जैसे अपडेट्स इसे सेगमेंट की अन्य कारों से काफी आगे ले जाएंगे।

मिलेगी पहले से बेहतर रेंज

सबसे बड़ा सस्पेंस इसकी बैटरी और रेंज को लेकर है। अभी यह कार 19.2 kWh और 24 kWh बैटरी पैक के साथ आती है। हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नए मॉडल में पंच EV वाली 30 kWh की बैटरी दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है, तो इसकी रियल-वर्ल्ड रेंज 265 किमी से ऊपर जा सकती है। टाटा इस नई टियागो EV को इसी साल के अंत तक लॉन्च कर सकती है।

Tata Motors Car Electric Car Auto News Hindi

