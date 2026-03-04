Hindustan Hindi News
खत्म होगी रेंज की टेंशन! नई बैटरी के साथ टेस्टिंग के दौरान दिखी Tata Tiago EV, जानिए क्या होगा खास

Mar 04, 2026 09:12 am IST
कुछ ऐसी होगी डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो नई Tiago EV पहले से कहीं ज्यादा शार्प और 'फ्यूचरिस्टिक' नजर आएगी। स्पाइ तस्वीरों के अनुसार, इसके फ्रंट लुक में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब इसमें पहले से स्लिम और पैनी हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ा बदलाव इसके LED DRLs में है, जो अब बंपर के बजाय सीधे हेडलाइट क्लस्टर के अंदर 'ब्रो-लाइक' स्टाइल में दिए गए हैं। इसके साथ ही, कार के बंपर और ग्रिल को भी नया डिजाइन दिया गया है।

मिल सकता है नया अलॉय व्हील्स

साइड प्रोफाइल और पिछले हिस्से में भी टाटा ने काफी काम किया है। टेस्टिंग के दौरान दिखे मॉडल में नए अलॉय व्हील्स देखे गए हैं। इसका पैटर्न खास तौर पर रेंज बढ़ाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। कार के पिछले हिस्से में अब आपको 'कनेक्टेड टेल-लैंप' सेटअप मिल सकता है, जो आजकल की कारों का एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है। टेलगेट और रियर बंपर को भी रिशेप किया गया है। इससे रात के टाइम यह कार सड़क पर काफी प्रीमियम और स्पोर्टी नजर आएगी।

मिल सकती है हाई-डेंसिटी बैटरी

पावरट्रेन की बात करें तो टाटा इसमें अपनी नई 6-इन-1 इलेक्ट्रिक ड्राइव आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करेगी। यह तकनीक न केवल कार के वजन को कम करती है, बल्कि इसकी परफॉरमेंस और माइलेज को भी बेहतर बनाती है। फिलहाल Tiago EV में 19.2kWh और 24kWh के दो बैटरी पैक मिलते हैं। नए मॉडल में और भी बड़ी या हाई-डेंसिटी बैटरी दी जा सकती है।

(फोटो क्रेडिट- @revwheelsmedia)

