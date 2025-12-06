₹7.99 लाख का इस ई-कार पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, एक झटके में ₹1.50 लाख की कटौती हुई
टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती कार टिगायो EV है। इस महीने इस इलेक्ट्रिक कार को ईयरएंड डिस्काउंट के चलते और भी सस्ते में खरीदा जा सकता है। दरअसल, इस पर 1.50 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है।
टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती कार टिगायो EV है। इस महीने इस इलेक्ट्रिक कार को ईयरएंड डिस्काउंट के चलते और भी सस्ते में खरीदा जा सकता है। दरअसल, इस पर 1.50 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। ये इस कार पर लॉन्च के बाद से मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट भी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपए है। डिस्काउंट का फायदा सभी वैरिएंट पर मिलेगा। यानी इस कार को इस महीने सिर्फ 6.49 लाख रुपए में खरीदा जा सकता है। ये फास्ट चार्जर से 58 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। वहीं, सिंगल चार्ज पर ये 275Km की रेंज देती है।
टाटा टियागो EV फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
टियागो EV को 4 वैरिएंट में खरीदा जा सकता है। इसमें XE, XT, XZ+ और XZ+ Lux शामिल हैं। ग्राहक इसे 5 कलर ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें टील ब्लू, डेटोना ग्रे, ट्रॉपिकल मिस्ट, प्रिस्टीन व्हाइट और मिडनाइट प्लम शामिल हैं। कंपनी ने इसके मॉडल में कुछ अपटेड भी किए हैं। अब इसमें कोई रेगुलर क्रोम टाटा लोगो नहीं मिलता। इसे न्यू 2D टाटा लोगो से बदल दिया गया है। ये फ्रंट ग्रिल, टेलगेट और यहां तक कि स्टीयरिंग व्हील पर भी देखा जा सकता है।
2024 में अपडेट के बाद गए टाटा टियागो EV को अब एक ऑटो-डिमिंग IRVM भी मिलता है। यह फीचर टॉप-स्पेक 'XZ+ Tech Lux' वैरिएंट में उपलब्ध है। इस इलेक्ट्रिक हैचबैक को USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट के साथ अपडेट किया है। यह अब XZ+ से शुरू होकर सभी वैरिएंट में उपलब्ध होगा। टियागो EV के सभी वैरिएंट अब एक नए गियर सिलेक्टर नॉब के साथ आते हैं। खास बात ये है कि इस इलेक्ट्रिक हैचबैक को 15A सॉकेट से भी चार्ज कर सकते हैं।
टियागो इलेक्ट्रिक कार में दो ड्राइविंग मोड मिलते हैं। ये EV 0 से 60 kmph की स्पीड 5.7 सेकेंड में पकड़ लेगी। इसमें 8 स्पीकर सिस्टम, रेन सेंसिंग वाइपर, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, इलेक्ट्रिक ORVMs, और बहुत फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक, टियागो EV भारत की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक हैचबैक है। टाटा ग्राहकों को टियागो इलेक्ट्रिक कार की बैटरी और मोटर्स पर 8 साल और 160,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है। इस इलेक्ट्रिक कार की रियल वर्ल्ड रेंज 275Km तक है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
