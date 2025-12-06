Hindustan Hindi News
₹7.99 लाख का इस ई-कार पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, एक झटके में ‌₹1.50 लाख की कटौती हुई

संक्षेप:

टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती कार टिगायो EV है। इस महीने इस इलेक्ट्रिक कार को ईयरएंड डिस्काउंट के चलते और भी सस्ते में खरीदा जा सकता है। दरअसल, इस पर 1.50 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है।

Dec 06, 2025 12:00 pm IST Narendra Jijhontiya
Tata Tiago EVarrow

टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती कार टिगायो EV है। इस महीने इस इलेक्ट्रिक कार को ईयरएंड डिस्काउंट के चलते और भी सस्ते में खरीदा जा सकता है। दरअसल, इस पर 1.50 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। ये इस कार पर लॉन्च के बाद से मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट भी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपए है। डिस्काउंट का फायदा सभी वैरिएंट पर मिलेगा। यानी इस कार को इस महीने सिर्फ 6.49 लाख रुपए में खरीदा जा सकता है। ये फास्ट चार्जर से 58 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। वहीं, सिंगल चार्ज पर ये 275Km की रेंज देती है।

ये भी पढ़ें:नेक्सन EV खरीदने का ऐसा मौका फिर ना मिले! ₹1.20 लाख का डिस्काउंट मिल रहा

2024 में अपडेट के बाद गए टाटा टियागो EV को अब एक ऑटो-डिमिंग IRVM भी मिलता है। यह फीचर टॉप-स्पेक 'XZ+ Tech Lux' वैरिएंट में उपलब्ध है। इस इलेक्ट्रिक हैचबैक को USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट के साथ अपडेट किया है। यह अब XZ+ से शुरू होकर सभी वैरिएंट में उपलब्ध होगा। टियागो EV के सभी वैरिएंट अब एक नए गियर सिलेक्टर नॉब के साथ आते हैं। खास बात ये है कि इस इलेक्ट्रिक हैचबैक को 15A सॉकेट से भी चार्ज कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:टाटा ने फुल चार्ज पर 502Km दौड़ने वाली कार को किया सस्ता, पूरे ₹1.80 लाख की छूट

टियागो इलेक्ट्रिक कार में दो ड्राइविंग मोड मिलते हैं। ये EV 0 से 60 kmph की स्पीड 5.7 सेकेंड में पकड़ लेगी। इसमें 8 स्पीकर सिस्टम, रेन सेंसिंग वाइपर, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, इलेक्ट्रिक ORVMs, और बहुत फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक, टियागो EV भारत की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक हैचबैक है। टाटा ग्राहकों को टियागो इलेक्ट्रिक कार की बैटरी और मोटर्स पर 8 साल और 160,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है। इस इलेक्ट्रिक कार की रियल वर्ल्ड रेंज 275Km तक है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
