₹6.99 की इस इलेक्ट्रिक कार पर नवंबर में ₹1.45 लाख तक कर सकते हैं बचत, 285 KM तक मिलेगा रेंज

टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग इलेक्ट्रिक मॉडलों पर नवंबर, 2026 में बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में ग्राहक कंपनी की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार Tata Tiago EV पर 1.45 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

टाटा टियागो ईवी डिस्काउंट एंड बेनिफिट्स नवंबर 2026

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Tata Tiago EV

टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग इलेक्ट्रिक मॉडलों पर नवंबर, 2026 में बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में ग्राहक कंपनी की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार टाटा टियागो ईवी (Tata Tiago EV) पर 1.45 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं टियागो ईवी पर मिल रहे डिस्काउंट के अलावा इसके फीचर्स, रेंज और कीमत के बारे में विस्तार से।

यहां देखें छूट की पूरी डिटेल्स टाटा टियागो ईवी के LR XT वैरिएंट पर ग्राहकों को 70,000 रुपये का ग्रीन बोनस, 50,000 रुपये का इंटरवेंशन ऑफर और 25,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस से साथ 1.45 लाख रुपये तक की बचत करने का मौका मिल रहा है। वहीं, इसके लॉन्ग रेंज (LR) XZ+ वैरिएंट पर 1 लाख रुपये के ग्रीन बोनस के साथ 1.25 लाख रुपये तक की बचत का मौका मिल रहा है। जबकि मीडियम रेंज (MR) के सभी वैरिएंट पर ग्राहकों को 65,000 रुपये तक की बचत का मौका मिल रहा है।।

कुछ ऐसी है ईवी की डिजाइन टाटा टियागो ईवी के लुक और डिजाइन की बात करें तो यह देखने में काफी स्टाइलिश और स्पोर्टी लगती है। कार के अंदर आपको 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और रीजैन मोड जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं जो ड्राइविंग को काफी आसान बना देते हैं।

सेफ्टी भी है दमदार सेफ्टी के मामले में टाटा की गाड़ियों का कोई जवाब नहीं है। टियागो ईवी में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड के तौर पर दिए गए हैं। इसके अलावा, इसमें ABS के साथ EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (i-TPMS) और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह सफर के दौरान आपको और आपके परिवार को पूरी सुरक्षा देते हैं।

कार की रेंज 285 किमी इस कार में दो बैटरी पैक के ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 19.2 kWh का बैटरी पैक है जो एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 226 किमी की रेंज देता है। वहीं, दूसरा 24 kWh का बड़ा बैटरी पैक है जो 285 किमी तक की क्लेम की गई रेंज देता है। फास्ट चार्जर की मदद से इसकी बैटरी को 35 मिनट में 10 से 80 पर्सेंट तक चार्ज किया जा सकता है।

इतनी है कार की कीमत टाटा टियागो ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख रुपये से शुरू होकर इसके टॉप मॉडल के लिए 10.09 लाख रुपये तक जाती है। इसके अलावा, कंपनी ने बैटरी-ऐज-अ-सर्विस (BaaS) का ऑप्शन भी दिया है। इससे कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत घटकर सिर्फ 4.69 लाख रुपये रह जाती है।