छप्पड़फाड़ डिस्काउंट! एक झटके में ₹1.30 लाख तक सस्ती हो गई ये इलेक्ट्रिक कार; कीमत ₹8 लाख से कम

Mar 06, 2026 03:29 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी (Tata Tiago EV) पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि मार्च, 2026 के दौरान इस टाटा ईवी पर ग्राहक अधिकतम 1.30 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

300 किमी से ज्यादा है रेंज

टाटा टियागो ईवी में ग्राहकों को 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है। पहला 19.2kWh के बैटरी पैक से लैस है। जबकि दूसरे में 24kWh की बैटरी दी गई है। कंपनी छोटे बैटरी पैक से सिंगल चार्ज में ग्राहकों को 250 किलोमीटर जबकि बड़े बैटरी पैक के साथ 315 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देने का दावा करती है।

इतनी है टियागो ईवी की कीमत

दूसरी ओर टियागो ईवी के इंटीरियर की बात करें तो इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर हार्मन साउंड सिस्टम, ऑटो एसी, फोल्डेबल ओआरवीएम, रेन सेंसिंग वाईपर और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए कार में डुअल फ्रंट एयरबैग और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मौजूद हैं। टाटा टियागो ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 11.89 लाख रुपये तक जाती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

