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टाटा की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, कीमत ₹7.99 लाख, रेंज 315Km; अभी हो गई ₹1.30 लाख सस्ती

May 06, 2026 07:14 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी इस महीने अपने पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती और एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार टियागो EV पर 1.30 लाख रुपए के बेनिफिट दे रही है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपए है। डिस्काउंट का फायदा इसके सभी वैरिएंट पर मिलेगा।

टाटा की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, कीमत ₹7.99 लाख, रेंज 315Km; अभी हो गई ₹1.30 लाख सस्ती
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टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पोर्टफोलियो के लिए मई 2026 डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी इस महीने अपने पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती और एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार टियागो EV पर 1.30 लाख रुपए के बेनिफिट दे रही है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपए है। डिस्काउंट का फायदा इसके सभी वैरिएंट पर मिलेगा। ये फास्ट चार्जर से 58 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। वहीं, सिंगल चार्ज पर ये 315Km की रेंज देती है।

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इसके अलावा कंपनी लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल रिवॉर्ड प्रोग्राम के तहत ग्राहकों को 1.86 लाख रुपए तक के बेनिफिट भी दे रही है। हालांकि, इसके लिए ग्राहकों को कंपनी की डीलरशिप से संपर्क करना होगा। वहीं, कंपनी 50,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट, फ्री होम चार्जर के साथ इंस्टॉलेशन और 6 महीने तक फ्री फास्ट चार्जिंग भी ऑफर कर रही है। इतना ही नहीं, ग्राहकों को जीरो डाउन पेमेंट और 100% ऑन-रोड फाइनेंस की सुविधा भी मिलेगी।

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टाटा टियागो EV फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

टियागो EV को 4 वैरिएंट में खरीदा जा सकता है। इसमें XE, XT, XZ+ और XZ+ Lux शामिल हैं। ग्राहक इसे 5 कलर ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें टील ब्लू, डेटोना ग्रे, ट्रॉपिकल मिस्ट, प्रिस्टीन व्हाइट और मिडनाइट प्लम शामिल हैं। कंपनी ने इसके मॉडल में कुछ अपटेड भी किए हैं। अब इसमें कोई रेगुलर क्रोम टाटा लोगो नहीं मिलता। इसे न्यू 2D टाटा लोगो से बदल दिया गया है। ये फ्रंट ग्रिल, टेलगेट और यहां तक ​​कि स्टीयरिंग व्हील पर भी देखा जा सकता है।

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2024 में अपडेट के बाद गए टाटा टियागो EV को अब एक ऑटो-डिमिंग IRVM भी मिलता है। यह फीचर टॉप-स्पेक 'XZ+ Tech Lux' वैरिएंट में उपलब्ध है। इस इलेक्ट्रिक हैचबैक को USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट के साथ अपडेट किया है। यह अब XZ+ से शुरू होकर सभी वैरिएंट में उपलब्ध होगा। टियागो EV के सभी वैरिएंट अब एक नए गियर सिलेक्टर नॉब के साथ आते हैं। खास बात ये है कि इस इलेक्ट्रिक हैचबैक को 15A सॉकेट से भी चार्ज कर सकते हैं।

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टियागो इलेक्ट्रिक कार में दो ड्राइविंग मोड मिलते हैं। ये EV 0 से 60 kmph की स्पीड 5.7 सेकेंड में पकड़ लेगी। इसमें 8 स्पीकर सिस्टम, रेन सेंसिंग वाइपर, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, इलेक्ट्रिक ORVMs, और बहुत फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक, टियागो EV भारत की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक हैचबैक है। टाटा ग्राहकों को टियागो इलेक्ट्रिक कार की बैटरी और मोटर्स पर 8 साल और 160,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है। इस इलेक्ट्रिक कार की रियल वर्ल्ड रेंज 315Km तक है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म की मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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