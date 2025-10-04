Tata Tiago EV Available With Up To Rs 70,000 Lakh Benefits डेली भाग-दौड़ वाली इस इलेक्ट्रिक कार पर आया ₹70000 का डिस्काउंट; कीमत ₹8 लाख और रेंज 275Km, Auto Hindi News - Hindustan
डेली भाग-दौड़ वाली इस इलेक्ट्रिक कार पर आया ₹70000 का डिस्काउंट; कीमत ₹8 लाख और रेंज 275Km

टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार टियागो EV है। ये देश की भी सबसे सस्ती कारो में से एक है। इस महीने इस कार को और भी सस्ते में खरीदने का मौका है। दरअसल, कंपनी अक्टूबर में इस इलेक्ट्रिक हैचबैक पर 70,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 10:33 AM
टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार टियागो EV है। ये देश की भी सबसे सस्ती कारो में से एक है। इस महीने इस कार को और भी सस्ते में खरीदने का मौका है। दरअसल, कंपनी अक्टूबर में इस इलेक्ट्रिक हैचबैक पर 70,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। जिसके बाद इसकी कीमत घटकर 7.99 लाख रुपए हो गई है। ये कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। कंपनी के दावे के मुताबिक, ये फास्ट चार्जर से 58 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। वहीं, सिंगल चार्ज पर ये 275Km की रेंज देती है। कंपनी ये खास डिस्काउंट दीवाली के मौके पर दे रही है।

कंपनी ने टाटा टियागो EV को सितंबर 2022 में लॉन्च किया था। टियागो EV को 4 वैरिएंट में खरीदा जा सकता है। इसमें XE, XT, XZ+ और XZ+ Lux शामिल हैं। ग्राहक इसे 5 कलर ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें टील ब्लू, डेटोना ग्रे, ट्रॉपिकल मिस्ट, प्रिस्टीन व्हाइट और मिडनाइट प्लम शामिल हैं। कंपनी ने इसके मॉडल में कुछ अपटेड भी किए हैं। अब इसमें कोई रेगुलर क्रोम टाटा लोगो नहीं मिलता। इसे न्यू 2D टाटा लोगो से बदल दिया गया है। ये फ्रंट ग्रिल, टेलगेट और यहां तक ​​कि स्टीयरिंग व्हील पर भी देखा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:पंच EV खरीदने का बढ़िया मौका, दीवाली के मौके पर कंपनी दे रही ₹70000 की छूट

2024 में अपडेट के बाद गए टाटा टियागो EV को अब एक ऑटो-डिमिंग IRVM भी मिलता है। यह फीचर टॉप-स्पेक 'XZ+ Tech Lux' वैरिएंट में उपलब्ध है। इस इलेक्ट्रिक हैचबैक को USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट के साथ अपडेट किया है। यह अब XZ+ से शुरू होकर सभी वैरिएंट में उपलब्ध होगा। टियागो EV के सभी वैरिएंट अब एक नए गियर सिलेक्टर नॉब के साथ आते हैं। खास बात ये है कि इस इलेक्ट्रिक हैचबैक को 15A सॉकेट से भी चार्ज कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:टाटा की नंबर-1 कार को खरीदना हुआ सस्ता, डिस्काउंट के बाद इतनी हो गई कीमत

टियागो इलेक्ट्रिक कार में दो ड्राइविंग मोड मिलते हैं। ये EV 0 से 60 kmph की स्पीड 5.7 सेकेंड में पकड़ लेगी। इसमें 8 स्पीकर सिस्टम, रेन सेंसिंग वाइपर, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, इलेक्ट्रिक ORVMs, और बहुत फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक, टियागो EV भारत की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक हैचबैक है। टाटा ग्राहकों को टियागो इलेक्ट्रिक कार की बैटरी और मोटर्स पर 8 साल और 160,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है। इस इलेक्ट्रिक कार की रियल वर्ल्ड रेंज 275Km तक है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

