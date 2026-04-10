अरे वाह! एक झटके में ₹1.30 लाख सस्ती हो गई ₹8 लाख से कम की ये इलेक्ट्रिक कार; मौका 30 अप्रैल तक

Apr 10, 2026 02:37 pm IST

टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग मॉडलों पर अप्रैल, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार टाटा टियागो ईवी (Tata Tiago EV) भी सस्ती हो गई है।

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

अगले कुछ दिनों में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, टाटा मोटर्स अपने अलग-अलग मॉडलों पर अप्रैल, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। इसी क्रम में कंपनी की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार टाटा टियागो ईवी (Tata Tiago EV) भी सस्ती हो गई है। ग्राहक इस दौरान टियागो ईवी पर अधिकतम 1.30 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं टाटा टियागो ईवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

300 किमी से ज्यादा है रेंज टाटा टियागो ईवी में ग्राहकों को 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है। पहला 19.2kWh के बैटरी पैक से लैस है। जबकि दूसरे में 24kWh की बैटरी दी गई है। कंपनी छोटे बैटरी पैक से सिंगल चार्ज में ग्राहकों को 250 किलोमीटर जबकि बड़े बैटरी पैक के साथ 315 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देने का दावा करती है।

इतनी है टियागो ईवी की कीमत दूसरी ओर टियागो ईवी के इंटीरियर की बात करें तो इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 4-स्पीकर हार्मन साउंड सिस्टम, ऑटो एसी, फोल्डेबल ओआरवीएम, रेन सेंसिंग वाईपर और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए कार में डुअल फ्रंट एयरबैग और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मौजूद हैं। टाटा टियागो ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 11.89 लाख रुपये तक जाती है।