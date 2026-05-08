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टाटा ला रही है नई Tiago.ev: अब लंबी रेंज के साथ मिलेंगे लग्जरी फीचर्स, टेस्टिंग हुई तेज

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा मोटर्स अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक हैचबैक Tiago.ev को नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी में है। बता दें कि हाल ही में टेस्टिंग के दौरान इस कार की नई झलकियां सामने आई हैं।

टाटा ला रही है नई Tiago.ev: अब लंबी रेंज के साथ मिलेंगे लग्जरी फीचर्स, टेस्टिंग हुई तेज
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निकट भविष्य में नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग है तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, टाटा मोटर्स अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक हैचबैक Tiago.ev को नए अवतार में लॉन्च करने की तैयारी में है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान इस कार की नई झलकियां सामने आई हैं। इससे संकेत मिलता है कि 2026 मॉडल में कंपनी बड़े मैकेनिकल बदलाव करने जा रही है। खबर है कि नई Tiago.ev को मई के अंत तक मार्केट में उतारा जा सकता है। आइए जानते हैं नई ईवी के संभावित फीचर्स और ड्राइविंग रेंज के बारे में विस्तार से।

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बैटरी पैक में हुआ बड़ा बदलाव

इस बार सबसे बड़ा सरप्राइज कार की रेंज को लेकर है। टाटा मोटर्स अब पुरानी 19 kWh की छोटी बैटरी को विदा कर रही है। अब ग्राहकों को बेस मॉडल में ही 24 kWh की बैटरी मिलेगी। जबकि टॉप मॉडल्स के लिए एक नया 30 kWh का बड़ा बैटरी पैक पेश किया जाएगा। इस अपडेट के बाद कार की रेंज अब बढ़कर करीब 366 किलोमीटर होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इसमें नई तकनीक वाले सेल्स का इस्तेमाल होगा। इससे कार का वजन ज्यादा बढ़ाए बिना ही लंबी दूरी तय की जा सकेगी।

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दमदार मोटर और तेज चार्जिंग

नई Tiago.ev अब पहले से कहीं ज्यादा फुर्तीली होगी। कंपनी इसमें टाटा पंच ईव वाली नई मोटर लगा सकती है। यह 88bhp की पावर और 140Nm का टॉर्क जेनरेट करेगी। इसका मतलब है कि शहर की भीड़-भाड़ हो या हाईवे, यह कार आपको शानदार पिकअप देगी। अब यह कार 50 kW से ज्यादा की डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इससे लंबी यात्रा के दौरान आपका चार्जिंग टाइम काफी कम हो जाएगा।

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बाहर से नया लुक और अंदर लग्जरी फीचर्स

लुक की बात करें तो नई Tiago.ev का चेहरा काफी हद तक बदल जाएगा। इसमें नई स्लीक ग्रिल, पतली हेडलाइट्स और नया बंपर मिलेगा जो इसे मॉडर्न लुक देगा। कार के केबिन को भी पूरी तरह अपग्रेड किया जा रहा है। अब इसमें बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, सनरूफ और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही, सेफ्टी के लिए कंपनी इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6-एयरबैग्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स देने जा रही है।

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मार्केट में कब तक देगी दस्तक?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टाटा मोटर्स इस कार को इसी महीने यानी मई 2026 के आखिरी हफ्ते तक लॉन्च कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि हैचबैक के साथ-साथ टाटा की इलेक्ट्रिक सेडान Tigor.ev में भी यही सारे नए फीचर्स और बैटरी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार का इंतजार कर रहे थे जो सस्ती भी हो और जिसकी रेंज की टेंशन भी खत्म हो जाए, तो नई Tiago.ev आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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