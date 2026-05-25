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नई टाटा टियागो EV के केबिन से भी उठ गया पर्दा, नया टीजर हुआ जारी; इस दिन होगी लॉन्च

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा मोटर्स ने अपनी आने वाली नई टियागो पेट्रोल और टियागो इलेक्ट्रिक (Tiago.ev) के नए लुक से पूरी तरह पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने एक नया वीडियो जारी करके टियागो इलेक्ट्रिक का भी पूरा केबिन दिखा दिया है।

नई टाटा टियागो EV के केबिन से भी उठ गया पर्दा, नया टीजर हुआ जारी; इस दिन होगी लॉन्च
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टाटा मोटर्स ने अपनी आने वाली नई टियागो पेट्रोल और टियागो इलेक्ट्रिक (Tiago.ev) के नए लुक से पूरी तरह पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने पहले सिर्फ पेट्रोल मॉडल के अंदर का लुक दिखाया था। अब एक नया वीडियो जारी करके टियागो इलेक्ट्रिक का भी पूरा केबिन दिखा दिया है। इस नए वीडियो को देखकर साफ पता चलता है कि पेट्रोल मॉडल की तरह ही इलेक्ट्रिक टियागो के इंटीरियर और डैशबोर्ड को पूरी तरह नया और मॉडर्न रूप दिया गया है। कंपनी इस नई गाड़ी को इसी महीने 28 मई को मार्केट में उतारने जा रही है।

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केबिन बेहद प्रीमियम

सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में नई टियागो ईवी का केबिन बेहद खूबसूरत और प्रीमियम नजर आ रहा है। कंपनी ने इसके डैशबोर्ड को कई परतों में तैयार किया है। इसके ऊपरी हिस्से में हल्के रंग के कपड़े और प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है। वहीं, नीचे का हिस्सा डार्क ग्रे रंग में रखा गया है। केबिन की सबसे बड़ी खासियत बीच में लगी बड़ी 10.25 इंच की टचस्क्रीन है। स्क्रीन के नीचे एसी की हवा के लिए वेंट्स दिए गए हैं। इसके ठीक नीचे रीजनेरेटिव ब्रेकिंग और पार्किंग लाइट के बटन मिल जाते हैं।

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अंदर कई बड़े बदलाव

गाड़ी के अंदर और भी कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। ड्राइवर के सामने अब टाटा के नए लोगो वाला 'टू-स्पोक' स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिस पर गाने बदलने और क्रूज कंट्रोल के बटन लगे हैं। यह स्टीयरिंग नीचे से थोड़ा चपटा है जो इसे स्पोर्टी लुक देता है। इसके अलावा, गाड़ी में एक नया चमचमाता डिजिटल मीटर, गाड़ी को चालू-बंद करने के लिए पुश स्टार्ट-स्टॉप बटन और अपने आप बंद होने वाले साइड शीशे (ORVMs) दिए गए हैं। वीडियो में यह भी साफ दिख रहा है कि अब पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए भी एसी वेंट्स और नए डिजाइन के खिड़की वाले बटन दिए गए हैं।

Tata Tiago EV Facelift

कुछ ऐसी दिखेगी कार

नई टियागो ईवी पहले से बिल्कुल अलग और अट्रैक्टिव लग रही है। इसके अगले हिस्से में कार के रंग की ही ग्रिल और नई एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) के साथ नई हेडलाइट्स दी गई हैं। साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के अलॉय व्हील और दरवाजों पर 'Tata.ev' का नया बैज दिखाई देता है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस छोटी कार में अब चारों तरफ नजर रखने वाला 360-डिग्री कैमरा भी जोड़ दिया गया है। गाड़ी के पिछले हिस्से को भी नए बंपर और नई एलईडी टेल-लाइट्स के साथ एकदम नया लुक मिला है।

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मिलेगा पहले से ज्यादा रेंज

खबरों की मानें तो इस बार टियागो ईवी के इंजन और बैटरी में भी बड़ा सुधार होने जा रहा है। कंपनी इसके छोटे 19 kWh वाले बैटरी पैक को बंद करके 24 kWh वाले बैटरी पैक को स्टैंडर्ड यानी शुरुआती मॉडल से ही दे सकती है। साथ ही, इसमें एक बड़ा 30 kWh का बैटरी पैक भी आ सकता है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर पूरे 366 किलोमीटर तक चलेगा। इस नई बैटरी में ज्यादा ताकतवर सेल्स का इस्तेमाल होगा, जिससे गाड़ी का रेंज बढ़ जाएगा। इसके अलावा, इसमें एक नई और ज्यादा पावरफुल मोटर भी मिल सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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