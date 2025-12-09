Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Tiago Discounts Rs. 55,000 In December 2025
5 लोगों वाली इस कार पर आया ₹55000 का डिस्काउंट, कीमत सिर्फ ₹4.57 लाख; छोटी फैमिली के लिए बेस्ट मॉडल

5 लोगों वाली इस कार पर आया ₹55000 का डिस्काउंट, कीमत सिर्फ ₹4.57 लाख; छोटी फैमिली के लिए बेस्ट मॉडल

संक्षेप:

टाटा मोटर्स अपने पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल या यूं कहें कि सबसे सस्ती कार टियागो पर इस महीने शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, कंपनी दिसंबर में इस हैचबैक पर ईयरएंड डिस्काउंट दे रही है। जिसके चलते ग्राहकों को पूरे 55,000 रुपए का फायदा मिलने वाला है।

Dec 09, 2025 04:47 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

टाटा मोटर्स अपने पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल या यूं कहें कि सबसे सस्ती कार टियागो पर इस महीने शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, कंपनी दिसंबर में इस हैचबैक पर ईयरएंड डिस्काउंट दे रही है। जिसके चलते ग्राहकों को पूरे 55,000 रुपए का फायदा मिलने वाला है। ग्राहकों को टियागो के MY2024 स्टॉक पर सबसे ज्यादा 55,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, MY2025 टियागो पर कुल 35,000 रुपए तक का फायदा मिलता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2025 टाटा टियागो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

2025 टाटा टियागो वर्जन में फ्रंट ग्रिल के निचले हिस्से में नया पैटर्न पेश किया गया है। इसके सिल्हूट में चेंजेस नहीं किए गए हैं। एलॉय व्हील्स का डिजाइन वही है। LED हेडलाइट्स और DRLs को भी अपडेट किया गया है। इंटीरियर में नई कलर स्कीम है और मेलेंज फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी है। फीचर्स की बात करें तो इसके इसके बेस वैरिएंट से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाइट-एडजस्टेबल सीटें और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। हाई-एंड वैरिएंट में 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील होगा।

read moreये भी पढ़ें:
टाटा का ये 'पंच' अच्छा है, ₹5.50 लाख की SUV ₹75000 हो गई सस्ती

2025 टाटा टियागो में मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.2-लीटर इनलाइन थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 82bhp का पावर और 114Nm टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। ग्राहकों को इसमें CNG का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें सेफ्टी के लिए डुअल-फ्रंट एयरबैग, ABS, EBD, TPMS और ESC मिलेंगे। बता दें कि टियागो हैचबैक की एक्स-शोरूम कीमतें 4.57 लाख से 7.82 लाख रुपए तक हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।