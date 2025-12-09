5 लोगों वाली इस कार पर आया ₹55000 का डिस्काउंट, कीमत सिर्फ ₹4.57 लाख; छोटी फैमिली के लिए बेस्ट मॉडल

संक्षेप: टाटा मोटर्स अपने पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल या यूं कहें कि सबसे सस्ती कार टियागो पर इस महीने शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, कंपनी दिसंबर में इस हैचबैक पर ईयरएंड डिस्काउंट दे रही है। जिसके चलते ग्राहकों को पूरे 55,000 रुपए का फायदा मिलने वाला है।

टाटा मोटर्स अपने पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल या यूं कहें कि सबसे सस्ती कार टियागो पर इस महीने शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, कंपनी दिसंबर में इस हैचबैक पर ईयरएंड डिस्काउंट दे रही है। जिसके चलते ग्राहकों को पूरे 55,000 रुपए का फायदा मिलने वाला है। ग्राहकों को टियागो के MY2024 स्टॉक पर सबसे ज्यादा 55,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, MY2025 टियागो पर कुल 35,000 रुपए तक का फायदा मिलता है।

2025 टाटा टियागो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस 2025 टाटा टियागो वर्जन में फ्रंट ग्रिल के निचले हिस्से में नया पैटर्न पेश किया गया है। इसके सिल्हूट में चेंजेस नहीं किए गए हैं। एलॉय व्हील्स का डिजाइन वही है। LED हेडलाइट्स और DRLs को भी अपडेट किया गया है। इंटीरियर में नई कलर स्कीम है और मेलेंज फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी है। फीचर्स की बात करें तो इसके इसके बेस वैरिएंट से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाइट-एडजस्टेबल सीटें और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। हाई-एंड वैरिएंट में 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील होगा।

2025 टाटा टियागो में मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.2-लीटर इनलाइन थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 82bhp का पावर और 114Nm टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। ग्राहकों को इसमें CNG का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें सेफ्टी के लिए डुअल-फ्रंट एयरबैग, ABS, EBD, TPMS और ESC मिलेंगे। बता दें कि टियागो हैचबैक की एक्स-शोरूम कीमतें 4.57 लाख से 7.82 लाख रुपए तक हैं।