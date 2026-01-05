Hindustan Hindi News
टाटा की सबसे सस्ती कार पर आया ₹60000 का डिस्काउंट, कीमत सिर्फ ₹4.57 लाख; अब इतने में मिल रही

संक्षेप:

टाटा मोटर्स ने अपने पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल कार टियागो के लिए जनवरी 2026 डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी इस सबसे सस्ती कार पर 60,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। सबसे बड़ा फायदा MY2025 मॉडल्स पर मिलेगा।

Jan 05, 2026 01:55 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स ने अपने पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल कार टियागो के लिए जनवरी 2026 डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी इस सबसे सस्ती कार पर 60,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। सबसे बड़ा फायदा MY2025 मॉडल्स पर मिलेगा। इसमें कंज्यूमर ऑफर और एक्सचेंज बोनस शामिल हैं। जबकि, MY2026 मॉडल्स पर ग्राहकों को करीब 35,000 तक का फायदा मिलेगा। बता दें कि टियागो की एक्स-शोरूम कीमत 4,57,490 रुपए है। इस कार को पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक में भी खरीद सकते हैं।

2025 टाटा टियागो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

2025 टाटा टियागो वर्जन में फ्रंट ग्रिल के निचले हिस्से में नया पैटर्न पेश किया गया है। इसके सिल्हूट में चेंजेस नहीं किए गए हैं। एलॉय व्हील्स का डिजाइन वही है। LED हेडलाइट्स और DRLs को भी अपडेट किया गया है। इंटीरियर में नई कलर स्कीम है और मेलेंज फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी है। फीचर्स की बात करें तो इसके इसके बेस वैरिएंट से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हाइट-एडजस्टेबल सीटें और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। हाई-एंड वैरिएंट में 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील होगा।

2025 टाटा टियागो में मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.2-लीटर इनलाइन थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 82bhp का पावर और 114Nm टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। ग्राहकों को इसमें CNG का ऑप्शन भी मिलेगा। इसमें सेफ्टी के लिए डुअल-फ्रंट एयरबैग, ABS, EBD, TPMS और ESC मिलेंगे। बता दें कि टियागो हैचबैक की एक्स-शोरूम कीमतें 4.57 लाख से 7.82 लाख रुपए तक हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

