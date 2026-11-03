₹4.76 लाख की सस्ती कार पर ₹35000 तक फायदे, CNG से 28Km+ माइलेज; 360° कैमरा, 6 एयरबैग से लैस

इस पर मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो कंपनी इसके XE वैरिएंट को छोड़कर अन्य सभी पेट्रोल और CNG वैरिएंट्स पर 35,000 रुपए तक के फायदे दे रही है। इस प्रमोशनल पैकेज में 15,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर, 5,000 रुपए का इंटरवेंशन बेनिफिट और 15,000 रुपए तक का स्क्रैपेज इंसेंटिव शामिल है।

टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो टियागो उसकी एंट्री लेवल कार है। इस छोटी और सस्ती कार को पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक अवतार खरीदा जा सकता है। बता दें कि इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 4.76 लाख रुपए है। इस महीने कंपनी अपनी इस हैचबैक पर 35,000 रुपए तक के बेनिफिट भी दे रही है। इसका फायदा कार के पेट्रोल और CNG दोनों वैरिएंट पर मिलेगा। ग्राहकों को ये बेनिफिट प्रमोशनल पैकेज, कंज्यूमर ऑफर और इंटरवेंशन बेनिफिट के तौर पर दिए जाएंगे। चलिए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं।

टाटा टियागो पर मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो कंपनी इसके XE वैरिएंट को छोड़कर अन्य सभी पेट्रोल और CNG वैरिएंट्स पर 35,000 रुपए तक के फायदे दे रही है। इस प्रमोशनल पैकेज में 15,000 रुपए का कंज्यूमर ऑफर, 5,000 रुपए का इंटरवेंशन बेनिफिट और 15,000 रुपए तक का स्क्रैपेज इंसेंटिव शामिल है। ये ऑफर खास तौर पर इस स्कीम में बताए गए टियागो वैरिएंट पर ही लागू होते हैं।

टाटा टियागो फेसलिफ्ट की डिटेल इसमें नए फ्रंट एंड में ज्यादा शार्प हेडलैंप्स, एक पतली और ऊंची ग्रिल, और एक नया डिजाइन किया गया बम्पर मिलता है। इस हैचबैक का ग्राउंड क्लियरेंस भी 170mm है। इसमें नए 15-इंच के एलॉय व्हील डिजाइन और व्हील आर्च पर ब्लैक क्लैडिंग मिलती है। इसके पीछे एक नया कनेक्टेड टेल-लैंप सेटअप, एक ज्यादा सटल रूफ स्पॉइलर दिया है। इसे 6 कलर्स डेटोना ग्रे, पैंगोंग पल्स, प्रिस्टीन व्हाइट, प्योर ग्रे, सोबो सर्ज और वाराणसी वाइब्रेंस में खरीद सकते हैं।

टियागो के सेंटर कंसोल और दो-स्पोक वाले स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा अपडेट किया गया है और AMT वैरिएंट्स में एक नया रोटरी गियर सेलेक्टर दिया गया है। इसमें 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, दो वायरलेस चार्जिंग पैड्स, पीछे के लिए AC वेंट्स, 4-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, एक कूल्ड ग्लव बॉक्स, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दिया है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ESC, पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकर पॉइंट, EBD के साथ ABS जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

टाटा टियागो फेसलिफ्ट का इंजन

इंजन की बात करें तो 2026 टियागो में पिछले मॉडल वाले ही पावरट्रेन दिए गए हैं। स्टैंडर्ड तौर पर, इस हैचबैक में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 86hp पेट्रोल और 75.5hp CNG वैरिएंट में उपलब्ध है। गियरबॉक्स के ऑप्शन में दोनों वर्जन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT शामिल हैं। अपने सेगमेंट में पहली बार, 2026 टियागो CNG AMT में पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं। कंपनी के दावे के मुताबिक, इसके CNG AMT का माइलेज 28.06 km/kg तक है।