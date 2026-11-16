70555 लोगों ने खरीद डाली ₹4.76 लाख कीमत वाली ये हैचबैक; सिएरा, सफारी, हैरियर से ज्यादा बिकी
इस साल टियागो की सेल्स की बात करें तो जनवरी से अक्टूबर तक इसकी 70,555 यूनिट बिकी हैं। जबकि, 2025 के सभी 12 महीने के दौरान इसकी 82,234 यूनिट बिकी हैं। टियागो की इस साल हर महीने औसतन 7,055 यूनिट बिक रही हैं।
टाटा मोटर्स की साल 2026 के पहले 10 महीने यानी जनवरी से अक्टूबर की सेल्स का डाटा आ गया है। कंपनी के लिए इस दौरान टाटा पंच सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसकी 2 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। वहीं, कंपनी के लिए टियागो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नंबर-3 की पोजीशन हासिल की। इससे ऊपर नेक्सन रही। खास बात ये है कि टियोगा कंपनी की एंट्री लेवल कार है। इसकी शुरुआती कीमत 4.76 लाख रुपए है। इस छोटी हैचबैक की डिमांड के सामने कंपनी के कई दूसरे पॉपुलर मॉडल जैसे सिएरा, हैरियर, अल्ट्रोज, कर्व, सफारी, टिगोर+एरिस भी पीछे छूट गए।
|टाटा मोटर्स की मॉडल वाइज सेल (2026 Vs 2025)
|नं
|मॉडल
|जनवरी-अक्टूबर 2026
|जनवरी-दिसंबर 2025
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|1
|पंच
|2,02,794
|1,73,502
|29,292
|16.88
|2
|नेक्सन
|1,96,490
|2,00,561
|-4,071
|-2.03
|3
|टियागो
|70,555
|82,234
|-11,679
|-14.2
|4
|सिएरा
|69,779
|291
|69,488
|23879.04
|5
|हैरियर
|31,810
|27,410
|4,400
|16.05
|6
|अल्ट्रोज
|27,579
|35,906
|-8,327
|-23.19
|7
|कर्व
|18,447
|27,531
|-9,084
|-33
|8
|सफारी
|17,088
|18,478
|-1,390
|-7.52
|9
|टिगोर
|8,524
|12,859
|-4,335
|-33.71
|10
|एरिस
|6,411
|0
|6,411
|-
|टोटल
|6,49,477
|5,78,772
|70,705
|12.22
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इस साल टियागो की सेल्स की बात करें तो जनवरी से अक्टूबर तक इसकी 70,555 यूनिट बिकी हैं। जबकि, 2025 के सभी 12 महीने के दौरान इसकी 82,234 यूनिट बिकी हैं। टियागो की इस साल हर महीने औसतन 7,055 यूनिट बिक रही हैं। यानी इसी हिसाब को पकड़कर चला जाए तो अगले दो महीने में इसकी 14,110 यूनिट बिक सकती हैं। यानी इस साल इसकी करीब 2,431 यूनिट ज्यादा बिक सकती हैं। बता दें कि टियागो की पेट्रोल के साथ CNG और इलेक्ट्रिक अवतार में खरीदा जा सकता है। ये सभी वैरिएंट में कंपनी की सबसे सस्ती कार भी है।
टियागो फेसलिफ्ट का इंजन
टियागो हैचबैक में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 86hp पेट्रोल और 75.5hp CNG वैरिएंट में उपलब्ध है। गियरबॉक्स के ऑप्शन में दोनों वर्जन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT शामिल हैं। अपने सेगमेंट में पहली बार, 2026 टियागो CNG AMT में पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं। इसके पेट्रोल वैरिएंट का माइलेज 20.09Km/l तक और CNG का माइलेज 28.06 Km/Kg तक है।
10.25-इंच का इंफोटेनमेंट
टियागो में 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन दी है, जो वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करती है। इसमें एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, दो वायरलेस चार्जिंग पैड्स, पीछे के लिए AC वेंट्स, 4-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, एक कूल्ड ग्लव बॉक्स, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, ESC, पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री कैमरा, ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकर पॉइंट, EBD के साथ ABS भी मिलता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें