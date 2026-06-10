सिएरा के बाद नए अवतार में आ सकती है Tata Sumo, सामने आया दमदार लुक, देखते ही करेगा खरीदने का मन

नई सिएरा के आने से सूमो की वापसी का भी इंतजार हो रहा है। इसी बीच SRK डिजाइन ने नई सूमो के लुक को अपने अंदाज में डिजाइन किया है और इसके वीडियो को शेयर किया है।

टाटा सिएरा के लॉन्च होने के बाद बायर्स को गुजरे जमाने की दमदार एसयूवी यानी Tata Sumo के भी वापस आने की उम्मीद की जा रही है। टाटा सूमो अपने समय की एक पावरफुल एसयूवी थी और इसे लोग काफी पसंद करते थे। नई सिएरा के आने से सूमो की वापसी का भी इंतजार हो रहा है। इसी बीच SRK डिजाइन ने नई सूमो के लुक को अपने अंदाज में डिजाइन किया और इसके वीडियो को शेयर किया है। तो आइए जानते हैं नई सूमो में क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है।

AI-जनरेटेड वीडियो SRK Designs ने सूमो का एक शानदार AI-जनरेटेड वीडियो शेयर किया है। यह Tata Motors का ऑफिशियल प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन यह रेंडर दिखाता है कि अगर आने वाले समय में नई जनरेशन सूमो वापस आती है, तो उसका लुक कैसा हो सकता है। इस नए डिजाइन में पुरानी टाटा सूमो की पहचान को बरकरार रखते हुए उसे पूरी तरह मॉडर्न SUV का लुक दिया गया है। रेंडर्स में पहले की तरह इसका बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलता है, लेकिन अब इसमें ज्यादा प्रीमियम और दमदार स्टाइलिंग दी गई है।

मॉडर्न डिजाइन लैंग्वेज सामने की तरफ पतली LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं, जिन्हें एक स्टाइलिश लाइट बार से कनेक्ट किया गया है। बीच में बड़ा ग्रिल और टाटा का लोगो देखने को मिलता है। इसके साथ ही सिल्वर स्किड प्लेट वाला रगेड बंपर इसे और दमदार SUV वाला लुक देता है।

साइड प्रोफाइल की बात करें, तो नई सूमो का डिजाइन काफी मस्कुलर लगता है। इसमें बड़े अलॉय वील्स, चौड़े वील आर्च, फ्लश डोर हैंडल और भारी बॉडी क्लैडिंग दी गई है। हालांकि, इसकी फ्लैट रूफलाइन और बड़े विंडो एरिया पुराने मॉडल की याद दिलाते हैं। वहीं, चौड़ा स्टांस और शार्प बॉडी लाइन्स इसे पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न बनाते हैं।

अगर इस रेंडर की तुलना पुरानी Sumo Gold से करें, तो दोनों में बड़ा फर्क नजर आता है। पुरानी सूमो को खासतौर पर बड़े परिवारों और कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया था। उसका फोकस ज्यादा स्पेस, मजबूत बॉडी और खराब रास्तों पर बेहतर परफॉर्म करने पर था। वहीं, यह नया AI रेंडर ज्यादा लाइफस्टाइल-ओरिएंटेड SUV जैसा दिखाई देता है, जो आज के मॉडर्न बॉडी-ऑन-फ्रेम SUVs को टक्कर दे सकता है। इसमें पुरानी सूमो की रफ एंड टफ पहचान को बरकरार रखते हुए नई टाटा की नई SUVs की तरह मॉडर्न डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है।