इंतजार खत्म! आज पहली बार दुनिया के सामने आएगी टाटा सिएरा, जानिए इसकी खासियत

Sat, 15 Nov 2025 11:08 AM

टाटा मोटर्स आज भारतीय ऑटो लवर्स के दिलों में फिर हलचल मचाने वाली है। दरअसल, कंपनी अपनी आइकॉनिक SUV ‘टाटा सिएरा’ (Tata Sierra) को नए अवतार में दुनिया के सामने पेश करने जा रही है। सिएरा ऐसा नाम है जिसके साथ 90 के दशक की कई यादें जुड़ी हैं। यही वजह है कि नई सिएरा की झलक देखने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, आज मुंबई में इसका ग्लोबल अनवील होगा। अनवीलिंग से पहले एसयूवी के फीचर्स, डिजाइन डिटेल्स और स्पाई शॉट्स सामने आए हैं।

कुछ ऐसी है डिजाइन नई सिएरा को इस बार एक मॉडर्न लाइफस्टाइल SUV के साथ-साथ फैमिली-फ्रेंडली गाड़ी के तौर पर तैयार किया गया है। पुराने मॉडल वाली तीन-दरवाजों की पहचान को छोड़ते हुए अब इसे ज्यादा प्रैक्टिकल 5-डोर लेआउट दिया गया है। इसके बावजूद टाटा ने क्लासिक सिएरा की ‘अल्पाइन विंडो’ वाली स्टाइलिंग को स्मार्ट तरीके से बरकरार रखा है। इसमें नए पिलर डिजeइन और ग्लॉस-ब्लैक एलिमेंट्स का शानदार इस्तेमाल किया गया है। बाहरी लुक में 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स, बॉक्सी शेप, LED हेडलैंप-टेललैंप, हाई बोनट, फ्लश डोर हैंडल और रग्ड बंपर इसे एक दमदार रोड-प्रेजेंस देते हैं।

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स फीचर्स के तौर पर एसयूवी में डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, ADAS लेवल-2, OTA अपडेट्स, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स और पूरी LED लाइटिंग सेटअप जैसे फीचर्स मिलेंगे। अंदर यह टाटा की पहली कार होगी जिसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलेगा जिनमें दो बड़े 12.3-इंच टचस्क्रीन और एक नया 10.2-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा।