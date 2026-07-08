Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Tata Sierra.EV vs Harrier.EV: जानिए आपके बजट और जरूरत के लिए कौन सी है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

टाटा ने सिएरा और हैरियर ईवी को हाल में ही भारतीय मार्केट में लॉन्च किया है। अगर आप भी इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आइए इनका पूरा मुकाबला देख लेते हैं।

Tata Sierra.EV vs Harrier.EV: जानिए आपके बजट और जरूरत के लिए कौन सी है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?
Tata Harrier EV
EMI केवल28,099/ माह

नई इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि टाटा मोटर्स ने भारतीय मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी सिएरा ईवी (Sierra.EV) को लॉन्च कर दिया है। कार लवर्स इस गाड़ी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह एसयूवी कंपनी के नए और एडवांस प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिस पर हैरियर ईवी (Harrier.EV) को भी तैयार किया गया है। टाटा ने इन दोनों ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बड़े मॉडल्स में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम दिया है। अगर आप भी इन दोनों को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आइए इनका पूरा मुकाबला देख लेते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,712/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
EMI केवल15,023/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
EMI केवल28,622/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
EMI केवल26,085/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 21.82 लाख
EMI केवल14,370/ माह
पात्रता जांचें

साइज और लुक

अगर साइज की बात करें तो हैरियर ईवी देखने में सिएरा से काफी बड़ी और मस्कुलर लगती है। हैरियर की लंबाई और पहियों के बीच की दूरी (व्हीलबेस) सिएरा से ज्यादा है। इससे इसके अंदर थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलता है। हालांकि, ग्राउंड क्लीयरेंस के मामले में दोनों बराबर (205mm) हैं। लेकिन जब बात सामान रखने की आती है, तो सिएरा बाजी मार लेती है। सिएरा में आपको 622 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। जबकि हैरियर में सिर्फ 502 लीटर की जगह है। लुक के मामले में दोनों गाड़ियों में एलईडी लाइट्स, नए जमाने के अलॉय व्हील्स और कवर्ड ग्रिल दी गई है, जो इन्हें मॉडर्न लुक देती है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Harrier EV

Tata Harrier EV

₹ 21.49 - 30.23 लाख

EMI केवल28,099/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra.ev

Tata Sierra.ev

₹ 18.79 - 26.48 लाख

EMI केवल24,568/ माह
पात्रता जांचें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 12.89 - 25.85 लाख

EMI केवल16,854/ माह
पात्रता जांचें
Tata Altroz EV

Tata Altroz EV

₹ 12 - 15 लाख

EMI केवल15,690/ माह
पात्रता जांचें
Tata Nano EV

Tata Nano EV

₹ 6 - 9 लाख

EMI केवल7,845/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:अगर मुझे खरीदनी हो Tata Punch तो मैं आंख बंद करके चुनूंगा इसका यह वैरिएंट

केबिन और फीचर्स का जलवा

दोनों ही गाड़ियों के अंदर बैठते ही आपको बिल्कुल प्रीमियम फील आएगा। सिएरा ईवी में कंपनी ने एक अनोखा 'ट्रिपल-स्क्रीन' सेटअप दिया है, यानी डैशबोर्ड पर तीन अलग-अलग स्क्रीन मिलती हैं। इनमें से एक स्क्रीन तो सिर्फ आगे बैठने वाले पैसेंजर के मनोरंजन के लिए है। कमाल की बात यह है कि हैरियर ईवी ज्यादा महंगी है, फिर भी उसमें सिर्फ दो स्क्रीन ही मिलती हैं। गाने सुनने के शौकीनों के लिए सिएरा में 12-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम दिया गया है। जबकि हैरियर में 10 स्पीकर ही हैं। इसके अलावा, पैनोरमिक सनरूफ, ठंडी होने वाली वेंटिलेटेड सीट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दोनों में कॉमन हैं।

ये भी पढ़ें:इंतजार खत्म! कल पूरी दुनिया के सामने उठेगा निसान टेक्टॉन से पर्दा

बैटरी, रेंज और रफ्तार

माइलेज और पावर के मामले में दोनों गाड़ियां दो अलग-अलग बैटरी ऑप्शंस के साथ आती हैं। हैरियर ईवी को एक बार फुल चार्ज करने पर यह अधिकतम 627 किलोमीटर तक चल सकती है। वहीं, सिएरा ईवी इस मामले में थोड़ी आगे है। इसकी रेंज फुल चार्ज पर 665 किलोमीटर तक जाती है। रफ्तार के मामले में सिएरा थोड़ी हल्की और कॉम्पैक्ट होने की वजह से बहुत ज्यादा फुर्तीली है। यह गाड़ी महज 5.8 सेकेंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। जबकि बड़ी और भारी होने के कारण हैरियर को यही रफ्तार पकड़ने में 6.3 सेकेंड का समय लगता है।

ये भी पढ़ें:इंतजार! भारतीय मार्केट में जल्द आ रही हैं ये 7 धाकड़ 7-सीटर SUV

कीमत और हमारा फैसला

कीमत पर नजर डालें तो सिएरा ईवी 18.79 लाख रुपये से शुरू होकर 25.99 लाख रुपये तक जाती है। वहीं, हैरियर ईवी की कीमत 21.69 लाख से लेकर 28.99 लाख रुपये के बीच है। दोनों के टॉप मॉडल्स में करीब 3 लाख रुपये का बड़ा अंतर है। अगर आपको बड़ी दिखने वाली कार पसंद है, केबिन में ज्यादा खुलापन चाहिए और आप थोड़ी-बहुत ऑफ-रोडिंग भी करना चाहते हैं, तो हैरियर ईवी बेस्ट है। लेकिन अगर आपको बजट के अंदर ज्यादा रेंज, कमाल के फीचर्स, तेज रफ्तार और बड़ा बूट स्पेस चाहिए, तो सिएरा ईवी आपके लिए सबसे समझदारी भरा सौदा होगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Tata Motors Car Electric Car Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।