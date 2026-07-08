Tata Sierra.EV vs Harrier.EV: जानिए आपके बजट और जरूरत के लिए कौन सी है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

टाटा ने सिएरा और हैरियर ईवी को हाल में ही भारतीय मार्केट में लॉन्च किया है। अगर आप भी इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आइए इनका पूरा मुकाबला देख लेते हैं।

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नई इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि टाटा मोटर्स ने भारतीय मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी सिएरा ईवी (Sierra.EV) को लॉन्च कर दिया है। कार लवर्स इस गाड़ी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह एसयूवी कंपनी के नए और एडवांस प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिस पर हैरियर ईवी (Harrier.EV) को भी तैयार किया गया है। टाटा ने इन दोनों ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बड़े मॉडल्स में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम दिया है। अगर आप भी इन दोनों को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आइए इनका पूरा मुकाबला देख लेते हैं।

साइज और लुक अगर साइज की बात करें तो हैरियर ईवी देखने में सिएरा से काफी बड़ी और मस्कुलर लगती है। हैरियर की लंबाई और पहियों के बीच की दूरी (व्हीलबेस) सिएरा से ज्यादा है। इससे इसके अंदर थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलता है। हालांकि, ग्राउंड क्लीयरेंस के मामले में दोनों बराबर (205mm) हैं। लेकिन जब बात सामान रखने की आती है, तो सिएरा बाजी मार लेती है। सिएरा में आपको 622 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। जबकि हैरियर में सिर्फ 502 लीटर की जगह है। लुक के मामले में दोनों गाड़ियों में एलईडी लाइट्स, नए जमाने के अलॉय व्हील्स और कवर्ड ग्रिल दी गई है, जो इन्हें मॉडर्न लुक देती है।

केबिन और फीचर्स का जलवा दोनों ही गाड़ियों के अंदर बैठते ही आपको बिल्कुल प्रीमियम फील आएगा। सिएरा ईवी में कंपनी ने एक अनोखा 'ट्रिपल-स्क्रीन' सेटअप दिया है, यानी डैशबोर्ड पर तीन अलग-अलग स्क्रीन मिलती हैं। इनमें से एक स्क्रीन तो सिर्फ आगे बैठने वाले पैसेंजर के मनोरंजन के लिए है। कमाल की बात यह है कि हैरियर ईवी ज्यादा महंगी है, फिर भी उसमें सिर्फ दो स्क्रीन ही मिलती हैं। गाने सुनने के शौकीनों के लिए सिएरा में 12-स्पीकर वाला जेबीएल साउंड सिस्टम दिया गया है। जबकि हैरियर में 10 स्पीकर ही हैं। इसके अलावा, पैनोरमिक सनरूफ, ठंडी होने वाली वेंटिलेटेड सीट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दोनों में कॉमन हैं।

बैटरी, रेंज और रफ्तार माइलेज और पावर के मामले में दोनों गाड़ियां दो अलग-अलग बैटरी ऑप्शंस के साथ आती हैं। हैरियर ईवी को एक बार फुल चार्ज करने पर यह अधिकतम 627 किलोमीटर तक चल सकती है। वहीं, सिएरा ईवी इस मामले में थोड़ी आगे है। इसकी रेंज फुल चार्ज पर 665 किलोमीटर तक जाती है। रफ्तार के मामले में सिएरा थोड़ी हल्की और कॉम्पैक्ट होने की वजह से बहुत ज्यादा फुर्तीली है। यह गाड़ी महज 5.8 सेकेंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। जबकि बड़ी और भारी होने के कारण हैरियर को यही रफ्तार पकड़ने में 6.3 सेकेंड का समय लगता है।