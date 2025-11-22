टाटा सिएरा vs कर्व: रोड प्रेजेंस, इंटीरियर, कंफर्ट, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी में बेहतर कौन? जान लीजिए डिटेल्स

संक्षेप: टाटा मोटर्स की दो चर्चित एसयूवी सिएरा (Sierra) और कर्व (Curvv) इन दिनों ऑटो बाजार में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। कर्व को कंपनी ने कूप-स्टाइल में पेश किया है। वहीं, टाटा सिएरा 25 नवंबर को लॉन्च होने वाली है।

Sat, 22 Nov 2025 02:19 PM

निकट भविष्य में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, टाटा मोटर्स की दो चर्चित एसयूवी सिएरा (Sierra) और कर्व (Curvv) इन दिनों ऑटो बाजार में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। कर्व को कंपनी ने कूप-स्टाइल में पेश किया है। वहीं, टाटा सिएरा 25 नवंबर को लॉन्च होने वाली है। दोनों एसयूवी डिजाइन और टेक्नोलॉजी के मामले में शानदार हैं। हालांकि, फीचर्स के नजरिए से देखें तो सिएरा कई मामलों में कर्व से एक कदम आगे दिखाई देती है। आइए समझते हैं कि दोनों में क्या-क्या अंतर है और किसमें ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है।

दमदार रोड प्रेजेंस किसकी? टाटा सिएरा में Auto-LED हेडलाइट्स, LED DRLs, LED सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स, 19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, फ्रंट-रियर स्किड प्लेट्स, ब्लैक रूफ रेल्स और फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं। वहीं, कर्व में Auto-LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, कनेक्टेड और एनिमेटेड LED DRLs, 18-इंच अलॉय व्हील्स और फ्लश हैंडल्स शामिल हैं। यानी साइज और विजुअल इम्पैक्ट के मामले में सिएरा ज्यादा मस्क्यूलर और प्रीमियम नजर आती है। जबकि कर्व स्टाइल और फ्यूचरिस्टिक लुक पर ज्यादा फोकस करती है।

इंटीरियर & कंफर्ट: कौन है ज्यादा लग्जरी?

सिएरा का केबिन काफी फीचर-रिच है जिसमें Black-Beige डुअल-टोन इंटीरियर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, डुअल-जोन AC, पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, बॉस मोड, पैनोरमिक सनरूफ, रियर सनशेड्स, मल्टी-कलर एंबियंट लाइटिंग और फ्रंट सीट अंडर-थाई सपोर्ट मिलते हैं। यानी सीट कम्फर्ट और केबिन स्पेस की बात करें तो सिएरा ज्यादा प्रैक्टिकल और फैमिली-फ्रेंडली महसूस होती है।

टेक्नोलॉजी में गेम चेंजर कौन? टाटा सिएरा में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप दिया जाएगा जिनमें 12.3-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन + 12.3-इंच फ्रंट पैसेंजर स्क्रीन + 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं। साथ ही 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम भी दिया जाएगा। दूसरी ओर कर्व में 12.3-इंच इन्फोटेनमेंट + 10.25-इंच डिजिटल ड्रेस्टर और 9-स्पीकर JBL सिस्टम हैं। टेक्नोलॉजी की रेस में सिएरा साफ तौर पर आगे निकलती दिखती है।

सेफ्टी और ADAS दोनों एसयूवी लेवल 2 ADAS, 6+ एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, TPMS, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पार्किंग सेंसर और हिल फीचर्स जैसी हाई-एंड सेफ्टी टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं। फर्क बस इतना है कि सिएरा में चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक्स स्टैंडर्ड होंगे। जबकि कर्व में यह फीचर वैरिएंट के हिसाब से मिलेगा।