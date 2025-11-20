Hindustan Hindi News
खुलासा! 25 नवंबर को लॉन्च होगी टाटा की ये भौकाली SUV, इन 5 गजब कलर्स में ले पाएंगे ग्राहक; बुकिंग से पहले यहां देखें

खुलासा! 25 नवंबर को लॉन्च होगी टाटा की ये भौकाली SUV, इन 5 गजब कलर्स में ले पाएंगे ग्राहक; बुकिंग से पहले यहां देखें

संक्षेप: टाटा ने अपनी दमदार एसयूवी सिएरा के कलर ऑप्शन का खुलासा कर दिया है। 25 नवंबर को लॉन्च होने वाली टाटा की ये भौकली SUV 5 गजब कलर ऑप्शन में आएगी। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Thu, 20 Nov 2025 12:44 AMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टाटा मोटर्स अपनी आइकॉनिक SUV टाटा सिएरा (Tata Sierra) को एक बार फिर से भारतीय बाजार में उतारने जा रही है। कंपनी ने इसके एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस का खुलासा कर दिया है, जबकि कीमतों की घोषणा 25 नवंबर को होगी। लंबे समय के बाद वापसी कर रही यह SUV अब पहले से ज्यादा मॉडर्न, आकर्षक और शानदार लुक में आएगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस SUV ने टाटा पंच को दी पटखनी! लेकिन नेक्सन से हार गई नंबर-1 की रेस

5 नए और जबरदस्त कलर ऑप्शंस

इस बार टाटा सिएरा कुल 5 एक्सटीरियर पेंट ऑप्शंस में उपलब्ध होगी। इनमें से कंपनी ने अंडमान एडवेंचर यलो को हीरो कलर घोषित किया है, जो SUV को एक दमदार ऑफ-रोडर लुक देता है।

Tata

कुल 5 कलर ऑप्शन

टाटा सिएरा के कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें कुल 5 कलर ऑप्शन मिलेंगे। इसमें अंडमान एडवेंचर येलो (हीरो कलर) कलर ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा बंगाल रोग, कुर्ग क्लाउड्स, मुन्नार मिस्ट, मिंटल ग्रे और प्रिस्टिन वाइट जैसे ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। इन सभी कलर को खास तौर पर भारतीय मौसम, रोड कंडीशंस और SUV की पर्सनैलिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

टाटा जल्द लॉन्च करेगी दमदार सिएरा SUV

पेट्रोल, डीजल और EV में आएगी नई सिएरा

नई टाटा सिएरा सिर्फ एक डिजाइन रीबूट नहीं है, बल्कि यह पावरट्रेन के मामले में भी काफी विकल्प देती है। SUV को पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक (EV) तीनों विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा। इससे यह सभी तरह के ग्राहकों के लिए परफेक्ट चॉइस बन सकती है।

टाटा सिएरा

कीमतें 25 नवंबर को होंगी घोषित

टाटा सिएरा की कीमतों का खुलासा 25 नवंबर को किया जाएगा। उम्मीद है कि यह SUV कंपनी की लाइन-अप में टाटा हैरियर के नीचे पोजिशन की जाएगी, जिससे इसकी कीमत और वैल्यू एक बड़ा आकर्षण बन सकती है।

इन सेगमेंट लीडर्स से होगा मुकाबला

लॉन्च के बाद टाटा सिएरा सीधे कई पॉपुलर SUVs को टक्कर देगी। जैसे कि ये कार भारतीय बाजार में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस, महिंद्रा XUV700, मारुति विक्टोरिस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर जैसी कारों से मुकाबला करेगी। माना जा रहा है कि टाटा सिएरा की एडवांस डिजाइन, दमदार कलर ऑप्शंस और मल्टी-पावरट्रेन की वजह से इसे बाजार में अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है।

क्यों खास है टाटा सिएरा SUV?

टाटा सिएरा के खासियत की बात करें तो इसमें स्टाइलिश और आइकॉनिक डिजाइन, 5 यूनिक पेंट ऑप्शंस, पेट्रोल, डीजल और EV तीनों का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा इसमें मॉडर्न फीचर्स और प्रीमियम केबिन देखने को मिलेगा। भारतीय सड़कों के हिसाब से इसको मजबूत प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस SUV ने टाटा पंच को दी पटखनी! लेकिन नेक्सन से हार गई नंबर-1 की रेस

अगर आप एक मॉडर्न, स्टाइलिश और दमदार SUV की तलाश में हैं, तो टाटा सिएरा (Sierra) की लॉन्च डेट 25 नवंबर पर नजर बनाए रखें। जी हां, क्योंकि यह SUV अपने कलर ऑप्शंस और फीचर्स से आपको जरूर इंप्रेस कर सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
