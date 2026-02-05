Hindustan Hindi News
Tata की इस SUV के लिए सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड, बुकिंग के करीब तीन महीने बाद आएगी घर

संक्षेप:

टाटा सिएरा का वेटिंग पीरियड कंपनी की बाकी सारी SUV से ज्यादा चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार टाटा सिएरा का वेटिंग पीरियड बुकिंग की डेट से करीब तीन महीने का है। इसका एक्स-शोरूम प्राइस 11.49 लाख रुपये है।

Feb 05, 2026 12:38 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
टाटा सिएरा की जबर्दस्त डिमांड है। यही कारण है कि इस कार का वेटिंग पीरियड कंपनी की बाकी सारी SUV से ज्यादा चल रहा है। कारवाले (Carwale) की रिपोर्ट के अनुसार टाटा सिएरा का वेटिंग पीरियड बुकिंग की डेट से करीब तीन महीने का है। टाटा की सफारी और हैरियर का वेटिंग पीरियड लगभग एक से दो महीने का चल रहा है। टाटा सिएरा 25 नवंबर 2025 से सेल के लिए उपलब्ध है। एसयूवी को ग्राहकों का जबर्दस्त प्यार मिला और लॉन्च के 24 घंटे के अंदर इसकी 70 हजार से ज्यादा बुकिंग हो गई थी। टाटा सिएरा सात वेरिएंट में आती है। इसका एक्स-शोरूम प्राइस 11.49 लाख रुपये है।

टाटा सिएरा के खास फीचर

टाटा सिएरा में कंपनी का नया 160hp, 255Nm, 1.5-litre 4-cylinder डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बोचार्ज्ड इंजव लगा है, जो AISIN के 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है। साथ ही कंपनी की यह एसयूवी 106hp, 145Nm टॉर्क वाले नैचुरली ऐस्पिरेटेड इंजन के साथ आती है। इसमें 6-स्पीड मैन्युअल और 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक का ऑप्शन मिलता है।

tata sierra

सिएरा डीजल 118hp पावर वाले 1.5लीटर के इंजन के साथ आती है। इसमें 260Nm के टॉर्क के साथ आपको 6-स्पीड मैन्युअल और 280Nm टॉर्क के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशम का ऑप्शन मिलेगा।

नई सिएरा को ऑल-टेरेन रेडी Omni-Energy and Geometry Scalable (ARGOS) आर्किटेक्चर पर तैयार किया गया है। टाटा सिएरा में आपको इन्फोटेनमेंट के लिए 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 12.3 इंच का पैसेंजर डिस्प्ले मिलेगा। यह ऐपल कार प्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट के साथ आता है।

जबर्दस्त साउंड के लिए इसमें 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम दिया गया है। साथ ही इसमें कंपनी डॉल्बी-ऐटमॉस भी दे रही है। सेफ्टी के लिए इसमें कंपनी 6 एयरबैग, ISOFIX सीट ऐंकर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360 डिग्री कैमरा सेटअप, एबीएस, ईबीडी, हिल होल्ड, 22 फीचर्स के साथ लेवल 2+ ADAS और ऑल वील डिस्क ब्रेक दे रही है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। और पढ़ें
