टेस्टिंग के दौरान फिर स्पॉट हुई टाटा सिएरा, दमदार इंजन के साथ मिलेगा हाई-टेक इंटीरियर; जानिए कब होगी लॉन्च

टाटा की कभी सबसे पॉपुलर एसयूवी रही सिएरा (Sierra) एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल, कंपनी इसे वापस से भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में इसे पुणे की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान फिर से स्पॉट किया गया।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 10:07 AM
टाटा की कभी सबसे पॉपुलर एसयूवी रही सिएरा (Sierra) एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल, कंपनी इसे वापस से भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसी क्रम में इसे पुणे की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान फिर से स्पॉट किया गया। लीक हुए स्पॉई शॉट्स में इस बार बाहरी लुक से ज्यादा अंदर का हाई-टेक इंटीरियर चर्चा बटोर रहा है। ग्राहकों को इस एसयूवी में तीन बड़ी स्क्रीन, प्रीमियम फीचर्स और एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स

इंटीरियर के फीचर्स भी काफी प्रीमियम लग रहे हैं। इसमें वेंटिलेटेड और पावर वाली फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। साथ ही ओटीए अपडेट, बेहतर साउंड सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा जैसे आधुनिक फीचर्स भी जोड़े जाएंगे। सेफ्टी के लिए इस एसयूवी को लेवल-2 एडीएएस, 6-एयरबैग, ईएसपी और हिल-होल्ड/डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स से लैस करने की तैयारी है।

tata sierra spotted pune

दमदार होगा पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 2.0-लीटर टर्बो डीजल और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आ सकती है। एसयूवी के इंजन को 6-स्पीड मैनुअल, ऑटोमैटिक और संभवतः 7-स्पीड ड्यूल-क्लच गियरबॉक्स से जोड़ा जा सकता है। खास बात यह है कि सिएरा का इलेक्ट्रिक मॉडल भी तैयार किया जा रहा है जो हैरियर ईवी जैसा होगा। माना जा रहा है कि इसका लॉन्च अगले साल यानी 2026 में हो सकता है।

(फोटो क्रेडिट-rushlane)

