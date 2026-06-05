टाटा के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी 5-स्टार सेफ्टी वाली यह SUV, 5 महीनों में 37,028 घरों तक पहुंची
टाटा मोटर्स ने जब से अपनी आइकॉनिक मिड-साइज एसयूवी सिएरा को लॉन्च किया है, इसकी ताबड़तोड़ बिक्री जारी है। बता दें कि जनवरी से मई 2026 के दौरान सिएरा की कुल 37,028 यूनिट एसयूवी बिकी है।
टाटा मोटर्स ने जब से अपनी आइकॉनिक मिड-साइज एसयूवी सिएरा को लॉन्च किया है, तब से इसकी ताबड़तोड़ बिक्री जारी है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी बुकिंग शुरू होते ही पहले ही दिन 70,000 लोगों ने खरीदने के लिए लाइन लगा दी थी। अगर लॉन्च के अगले 5 महीनों यानी जनवरी से मई के दौरान बिक्री की बात करें तो यह आंकड़ा 37,028 यूनिट तक पहुंच गया है। जबकि मई, 2026 में टाटा सिएरा (Tata Sierra) को 6,606 नए लोगों ने खरीदा है। आइए जानते हैं टाटा सिएरा की बिक्री के आंकड़े और इसके फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी रही बिक्री
अगर साल के पहले महीने यानी जनवरी, 2026 की बात करें तो टाटा सिएरा की कुल 7,003 यूनिट्स बिकीं। इसके बाद फरवरी में इसकी बिक्री मामूली बढ़त के साथ 7,100 यूनिट्स पर पहुंच गई। वहीं, मार्च 2026 का महीना इस कार के लिए सबसे शानदार रहा। इस दौरान सिएरा की रिकॉर्ड 9,003 यूनिट्स बिक्री दर्ज की गई। इसके बाद अप्रैल, 2026 में बिक्री का यह आंकड़ा 7,316 यूनिट्स रहा। जबकि मई 2026 में इसमें थोड़ी गिरावट आई और यह 6,606 यूनिट्स पर आ गया।
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Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
MG Hector
₹ 11.99 - 19.19 लाख
Mahindra Thar
₹ 9.99 - 17.7 लाख
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
कुछ ऐसी है सिएरा डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो नई सिएरा पुराने मॉडल की तरह बॉक्सी और दमदार स्टांस तो रखती है। फ्रंट में बड़े ग्लॉस-ब्लैक पैनल, स्टाइलिश LED हेडलैंप्स, DRLs, और एक स्लीक लाइट स्ट्रिप इसे बेहद प्रीमियम फील देते हैं। बंपर में लगा स्किड प्लेट और फॉग लैंप्स SUV के लुक को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। पीछे की तरफ फुल-विड्थ LED लाइट बार इसे पूरी तरह मॉडर्न, इंटरनेशनल SUV जैसा लुक देती है। बता दें कि टाटा सिएरा को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है।
इम्प्रेसिव हैं एसयूवी का केबिन
सिएरा में तीन डिजिटल डिस्प्ले दिए गए हैं जिनमें एक ड्राइवर डिस्प्ले और दो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। वहीं, इसमें टाटा कर्व वाला नया 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, इल्युमिनेटेड Tata लोगो और टच-सेंसिटिव कंट्रोल्स के साथ काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। केबिन में ब्लैक-ग्रे थीम और बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जो C-पिलर तक जाता है और अंदर को बेहद airy और ओपन फील कराता है। इसके अलावा भी टाटा सिएरा में ढ़ेरा सारे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
फीचर्स की बात करें तो टाटा सिएरा में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड्स, 360° कैमरा, और लेवल-2 ADAS जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं। जबकि पावरट्रेन के तौर पर एसयूवी में नया 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा जो करीब 170bhp की पावर और 280Nm का टार्क आउटपुट देगा। इसके अलावा, एक 1.5-लीटर NA पेट्रोल और Curvv/Nexon वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन भी रहेगा। भारतीय मार्केट में टाटा सिएरा की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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