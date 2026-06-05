टाटा के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी 5-स्टार सेफ्टी वाली यह SUV, 5 महीनों में 37,028 घरों तक पहुंची

टाटा मोटर्स ने जब से अपनी आइकॉनिक मिड-साइज एसयूवी सिएरा को लॉन्च किया है, इसकी ताबड़तोड़ बिक्री जारी है। बता दें कि जनवरी से मई 2026 के दौरान सिएरा की कुल 37,028 यूनिट एसयूवी बिकी है।

टाटा मोटर्स ने जब से अपनी आइकॉनिक मिड-साइज एसयूवी सिएरा को लॉन्च किया है, तब से इसकी ताबड़तोड़ बिक्री जारी है। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी बुकिंग शुरू होते ही पहले ही दिन 70,000 लोगों ने खरीदने के लिए लाइन लगा दी थी। अगर लॉन्च के अगले 5 महीनों यानी जनवरी से मई के दौरान बिक्री की बात करें तो यह आंकड़ा 37,028 यूनिट तक पहुंच गया है। जबकि मई, 2026 में टाटा सिएरा (Tata Sierra) को 6,606 नए लोगों ने खरीदा है। आइए जानते हैं टाटा सिएरा की बिक्री के आंकड़े और इसके फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी रही बिक्री अगर साल के पहले महीने यानी जनवरी, 2026 की बात करें तो टाटा सिएरा की कुल 7,003 यूनिट्स बिकीं। इसके बाद फरवरी में इसकी बिक्री मामूली बढ़त के साथ 7,100 यूनिट्स पर पहुंच गई। वहीं, मार्च 2026 का महीना इस कार के लिए सबसे शानदार रहा। इस दौरान सिएरा की रिकॉर्ड 9,003 यूनिट्स बिक्री दर्ज की गई। इसके बाद अप्रैल, 2026 में बिक्री का यह आंकड़ा 7,316 यूनिट्स रहा। जबकि मई 2026 में इसमें थोड़ी गिरावट आई और यह 6,606 यूनिट्स पर आ गया।

कुछ ऐसी है सिएरा डिजाइन डिजाइन की बात करें तो नई सिएरा पुराने मॉडल की तरह बॉक्सी और दमदार स्टांस तो रखती है। फ्रंट में बड़े ग्लॉस-ब्लैक पैनल, स्टाइलिश LED हेडलैंप्स, DRLs, और एक स्लीक लाइट स्ट्रिप इसे बेहद प्रीमियम फील देते हैं। बंपर में लगा स्किड प्लेट और फॉग लैंप्स SUV के लुक को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। पीछे की तरफ फुल-विड्थ LED लाइट बार इसे पूरी तरह मॉडर्न, इंटरनेशनल SUV जैसा लुक देती है। बता दें कि टाटा सिएरा को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में पूरे 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है।

इम्प्रेसिव हैं एसयूवी का केबिन सिएरा में तीन डिजिटल डिस्प्ले दिए गए हैं जिनमें एक ड्राइवर डिस्प्ले और दो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। वहीं, इसमें टाटा कर्व वाला नया 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, इल्युमिनेटेड Tata लोगो और टच-सेंसिटिव कंट्रोल्स के साथ काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। केबिन में ब्लैक-ग्रे थीम और बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जो C-पिलर तक जाता है और अंदर को बेहद airy और ओपन फील कराता है। इसके अलावा भी टाटा सिएरा में ढ़ेरा सारे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं।