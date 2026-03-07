2 महीने में 14000 से ज्यादा घरों में पहुंच गई ये SUV, बुकिंग 1 लाख के पार: वेटिंग भी 7 महीने तक पहुंचा
टाटा मोटर्स की बिक्री में हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा SUV से बूस्ट मिला है। सिएरा का मॉडर्न अवतार, जिसे 25 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया था और बुकिंग खुलने के पहले दिन (16 दिसंबर) को 70,000 से ज्यादा ऑर्डर कन्फर्मेशन मिले थे।
टाटा मोटर्स FY2026 में 600,000 यूनिट के साथ अपनी अब तक की सबसे बड़ी 12 महीने की होलसेल बिक्री करने के लिए तैयार है। उसकी बिक्री में हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा SUV से बूस्ट मिला है। सिएरा का मॉडर्न अवतार, जिसे 25 नवंबर 2025 को लॉन्च किया गया था और बुकिंग खुलने के पहले दिन (16 दिसंबर) को 70,000 से ज्यादा ऑर्डर कन्फर्मेशन मिले थे। अब उसने फरवरी 2026 के आखिर तक लगभग 14,394 यूनिट की बिक्री दर्ज कर ली हैं। कस्टमर्स को डिलीवरी 15 जनवरी से शुरू हुई। खास बात ये है कि अपनी शानदार डिमांड के चलते इसका वेटिंग पीरियड भी 7 महीने तक पहुंच गया है।
सिएरा ने अपनी बिक्री के पहले पूरे महीने में 7,003 यूनिट्स फैक्ट्री से डिस्पैच कीं। वहीं, जनवरी 2026 में टाटा मोटर्स की अब तक की सबसे ज्यादा 70,222 यूनिट्स की मंथली होलसेल बिक्री में 10% का योगदान दिया। इसने अगले महीने यानी फवरी में और भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। फरवरी में लगभग 7,100 यूनिट के साथ सिएरा की कुल बिक्री में 11% हिस्सेदारी रही। सिएरा अभी कंपनी के लिए नेक्सन और पंच कॉम्पैक्ट SUVs के बाद तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV है। वो हैरियर और सफारी मिडसाइज SUVs से आगे है।
सिएरा की बुकिंग भी 100,000 यूनिट्स को पार कर गई है और टाटा मोटर्स अपने लेटेस्ट मॉडल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सिएरा की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को काफी बढ़ा रही है, जो कड़े मुकाबले वाले मिडसाइज SUV सेगमेंट में आ गया है। सिएरा के मुकाबले में हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, रेनो डस्टर, टोयोटा हाईराइडर, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, फॉक्सवैगन टाइगुन, स्कोडा कुशाक, MG एस्टर और सिट्रोन एयरक्रॉस X शामिल हैं। टाटा मोटर्स के SUV पोर्टफोलियो में सिएरा को कर्व और हैरियर के बीच रखा गया है।
सिएरा का इंजन, फीचर्स और सेफ्टी
नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है।
सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।
टाटा सिएरा के डिजाइन हाइलाइट्स में बॉक्सी सिल्हूट, अल्पाइन ग्लास रूफ, 19-इंच एलॉय व्हील्स, फुल-LED लाइट पैकेज, रियर स्पॉइलर और सिग्नेचर टाटा ग्रिल का नया वर्जन शामिल है। यह छह एक्सटीरियर और तीन इंटीरियर कलर स्कीम में उपलब्ध है। सिएरा के सभी वर्जन में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग पॉइंट मिलते हैं। इसकी लंबाई 4.6 मीटर है और व्हीलबेस 2.7 मीटर है। इसे 24 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। वहीं, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 11.49 लाख से शुरू होकर 21.29 लाख रुपए तक जाती हैं।
