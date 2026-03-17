क्रैश टेस्ट में फौलाद सा मजबूत निकटा टाटा की इस नई-नवेली SUV का लोहा, सेफ्टी के लिए मिले पूरे 5-स्टार
टाटा सिएरा (Tata Sierra) ने अपनी मजबूती पर अपनी मुहर भी लगा दी है। हाल ही में हुए Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में इस धाकड़ SUV ने पूरे 5-स्टार स्कोर किए हैं। टाटा सिएरा को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.14 अंक मिले।
टाटा की कारों को उनकी मजबूती के लिए जाना जाता है। अब कंपनी की नई-नवेली एसयूवी टाटा सिएरा (Tata Sierra) ने इस पर अपनी मुहर भी लगा दी है। हाल ही में हुए Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में इस धाकड़ SUV ने पूरे 5-स्टार स्कोर किए हैं। सेफ्टी के मामले में सिएरा ने एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी शानदार प्रदर्शन किया है। बता दें कि टाटा सिएरा को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.14 अंक मिले। जबकि चाइल्ड सेफ्टी के लिए टाटा सिएरा को 49 में से 44.73 अंक मिले। टेस्ट के दौरान पाया गया कि टक्कर की स्थिति में ड्राइवर और बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति के सिर, गर्दन और पैरों को यह गाड़ी बेहतरीन सेफ्टी देती है। आइए जानते हैं एसयूवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Hector
₹ 11.99 - 18.99 लाख
Mahindra Marazzo
₹ 14.59 - 17 लाख
Renault Duster
₹ 10.49 - 18.49 लाख
Mahindra Thar
₹ 9.99 - 16.99 लाख
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
कुछ ऐसी है डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो नई सिएरा पुराने मॉडल की तरह बॉक्सी और दमदार स्टांस तो रखती है। फ्रंट में बड़े ग्लॉस-ब्लैक पैनल, स्टाइलिश LED हेडलैंप्स, DRLs, और एक स्लीक लाइट स्ट्रिप इसे बेहद प्रीमियम फील देते हैं। बंपर में लगा स्किड प्लेट और फॉग लैंप्स SUV के लुक को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। साइड प्रोफाइल में फ्लश डोर हैंडल्स और B और C पिलर के बीच दिया गया बड़ा ग्लास सेक्शन पुराने सिएरा की याद दिलाता है। पीछे की तरफ फुल-विड्थ LED लाइट बार इसे पूरी तरह मॉडर्न, इंटरनेशनल SUV जैसा लुक देती है।
इम्प्रेसिव हैं एसयूवी का केबिन
अंदर का केबिन भी उतना ही इम्प्रेसिव है। सिएरा में तीन डिजिटल डिस्प्ले दिए गए हैं जिनमें एक ड्राइवर डिस्प्ले और दो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। वहीं, इसमें टाटा कर्व वाला नया 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, इल्युमिनेटेड Tata लोगो और टच-सेंसिटिव कंट्रोल्स के साथ काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। केबिन में ब्लैक-ग्रे थीम और बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जो C-पिलर तक जाता है और अंदर को बेहद airy और ओपन फील कराता है।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
फीचर्स की बात करें तो टाटा सिएरा में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड्स, 360° कैमरा, और लेवल-2 ADAS जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं। जबकि पावरट्रेन के तौर पर एसयूवी में नया 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा जो करीब 170bhp की पावर और 280Nm का टार्क आउटपुट देगा। इसके अलावा, एक 1.5-लीटर NA पेट्रोल और Curvv/Nexon वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन भी रहेगा। भारतीय मार्केट में टाटा सिएरा की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।