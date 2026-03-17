क्रैश टेस्ट में फौलाद सा मजबूत निकटा टाटा की इस नई-नवेली SUV का लोहा, सेफ्टी के लिए मिले पूरे 5-स्टार

Mar 17, 2026 08:19 pm IST

टाटा सिएरा (Tata Sierra) ने अपनी मजबूती पर अपनी मुहर भी लगा दी है। हाल ही में हुए Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में इस धाकड़ SUV ने पूरे 5-स्टार स्कोर किए हैं। टाटा सिएरा को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.14 अंक मिले।

टाटा की कारों को उनकी मजबूती के लिए जाना जाता है। अब कंपनी की नई-नवेली एसयूवी टाटा सिएरा (Tata Sierra) ने इस पर अपनी मुहर भी लगा दी है। हाल ही में हुए Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में इस धाकड़ SUV ने पूरे 5-स्टार स्कोर किए हैं। सेफ्टी के मामले में सिएरा ने एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी शानदार प्रदर्शन किया है। बता दें कि टाटा सिएरा को एडल्ट सेफ्टी के लिए 32 में से 31.14 अंक मिले। जबकि चाइल्ड सेफ्टी के लिए टाटा सिएरा को 49 में से 44.73 अंक मिले। टेस्ट के दौरान पाया गया कि टक्कर की स्थिति में ड्राइवर और बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति के सिर, गर्दन और पैरों को यह गाड़ी बेहतरीन सेफ्टी देती है। आइए जानते हैं एसयूवी के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन डिजाइन की बात करें तो नई सिएरा पुराने मॉडल की तरह बॉक्सी और दमदार स्टांस तो रखती है। फ्रंट में बड़े ग्लॉस-ब्लैक पैनल, स्टाइलिश LED हेडलैंप्स, DRLs, और एक स्लीक लाइट स्ट्रिप इसे बेहद प्रीमियम फील देते हैं। बंपर में लगा स्किड प्लेट और फॉग लैंप्स SUV के लुक को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। साइड प्रोफाइल में फ्लश डोर हैंडल्स और B और C पिलर के बीच दिया गया बड़ा ग्लास सेक्शन पुराने सिएरा की याद दिलाता है। पीछे की तरफ फुल-विड्थ LED लाइट बार इसे पूरी तरह मॉडर्न, इंटरनेशनल SUV जैसा लुक देती है।

इम्प्रेसिव हैं एसयूवी का केबिन अंदर का केबिन भी उतना ही इम्प्रेसिव है। सिएरा में तीन डिजिटल डिस्प्ले दिए गए हैं जिनमें एक ड्राइवर डिस्प्ले और दो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। वहीं, इसमें टाटा कर्व वाला नया 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, इल्युमिनेटेड Tata लोगो और टच-सेंसिटिव कंट्रोल्स के साथ काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। केबिन में ब्लैक-ग्रे थीम और बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जो C-पिलर तक जाता है और अंदर को बेहद airy और ओपन फील कराता है।