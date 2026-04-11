टाटा का 'टाइटैनिक' बनी ये SUV, सेल 25000 यूनिट के पार; सेफ्टी में दिखा चुकी अपने लोहा का दम

टाटा सिएरा के एड में कंपनी ने दावा किया है कि इसकी सेल 25000 यूनिट के पार पहुंच चुकी हैं। खास बात ये है कि हर महीने इसकी बिक्री में इजाफा हो रहा है। दिसंबर 2025 में इसकी 291 यूनिट, जनवरी 2026 में 7,003 यूनिट, फरवरी में 7,100 यूनिट और मार्च में 9,003 यूनिट बिकीं।

टाटा सिएरा के एड में कंपनी ने दावा किया है कि इसकी सेल 25000 यूनिट के पार पहुंच चुकी हैं। खास बात ये है कि हर महीने इसकी बिक्री में इजाफा हो रहा है। दिसंबर 2025 में इसकी 291 यूनिट, जनवरी 2026 में 7,003 यूनिट, फरवरी में 7,100 यूनिट और मार्च में 9,003 यूनिट बिकीं। ये टाटा के लिए बिक्री के मामले में टियागो, हैरियर, अल्ट्रोज, सफारी, कर्व और टिगोर को पीछे छोड़ चुकी है। हाई डिमांड के चलते इसका वेटिंग पीरियड भी 7 महीने के करीब पहुंच चुका है।

सिएरा का इंजन, फीचर्स और सेफ्टी

नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है।

सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।

टाटा सिएरा के डिजाइन हाइलाइट्स में बॉक्सी सिल्हूट, अल्पाइन ग्लास रूफ, 19-इंच एलॉय व्हील्स, फुल-LED लाइट पैकेज, रियर स्पॉइलर और सिग्नेचर टाटा ग्रिल का नया वर्जन शामिल है। यह छह एक्सटीरियर और तीन इंटीरियर कलर स्कीम में उपलब्ध है। सिएरा के सभी वर्जन में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग पॉइंट मिलते हैं। इसकी लंबाई 4.6 मीटर है और व्हीलबेस 2.7 मीटर है। इसे 24 वैरिएंट में खरीद सकते हैं। वहीं, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 11.49 लाख से शुरू होकर 21.29 लाख रुपए तक जाती हैं।