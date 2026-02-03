1 लीटर डीजल में बस इतने KM ही दौड़ पाई टाटा सिएरा, खरीदने से पहले जान लो इसका रियल माइलेज

संक्षेप: टाटा मोटर्स की न्यू सिएरा लॉन्च के बाद से ही हिट हो चुकी है। एक तरफ जहां इस SUV को दनादन बुकिंग मिल रही हैं। तो दूसरी तरफ, कंपनी को फटाफट डिलीवरी देने के लिए इसके प्रोडक्शन में इजाफा करना पड़ा है। अपनी शानदार डिजाइन और स्मार्ट पैकेजिंग की वजह से ये सेगमेंट में तेजी से पॉपुलर हुई है।

टाटा मोटर्स की न्यू सिएरा लॉन्च के बाद से ही हिट हो चुकी है। एक तरफ जहां इस SUV को दनादन बुकिंग मिल रही हैं। तो दूसरी तरफ, कंपनी को फटाफट डिलीवरी देने के लिए इसके प्रोडक्शन में इजाफा करना पड़ा है। अपनी शानदार डिजाइन और स्मार्ट पैकेजिंग की वजह से ये सेगमेंट में तेजी से पॉपुलर हुई है। इसकी शानदार डिमांड की एक अन्य वजह इसमें मल्टी पावरट्रेन ऑप्शन हैं। जिसमें पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल शामिल हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 11.49 लाख से 21.29 लाख रुपए तक हैं। अब इस SUV के रियल वर्ल्ड माइलेज की डिटेल सामने आ गई हैं। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब एक बार इसके बारे में जरूर जान लीजिए।

दरअसल, ऑटोकार इंडिया ने सिएरा डीजल ऑटोमैटिक का माइलेज पता लगाने के लिए इसका रियल वर्ल्ड फ्यूल इकॉनोमी टेस्ट किया। इस कार में दो ड्राइव मोड सिटी और स्पोर्ट मिलते हैं। हालांकि, इसमें इकोनॉमी मोड और ऑटोमैटिक इंजन स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम जैसे फीचर्स नहीं हैं। इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन है, जो 118hp और 280Nm पावर देता है। यह वही यूनिट है जो नेक्सन में भी है। हालांकि, आउटपुट को 2hp और 20Nm बढ़ाया गया है। एक और बड़ा अंतर ट्रांसमिशन का है। सिएरा में 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक है, जबकि नेक्सन डीजल में ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) है।

इस रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट में एफिशिएंसी पर फोकस करने वाले फीचर्स की कमी के बावजूद, सिएरा डीजल-ऑटोमैटिक ने सिटी मोड में टेस्ट करने पर सिटी ड्राइविंग में शानदार 11.53kpl का माइलेज दिया। वहीं, हाईवे पर इसने 14.56kpl की रियल-वर्ल्ड एफिशिएंसी दी। ये टाटा हैरियर के बराबर है, जिसमें बड़ा 2.0-लीटर डीजल इंजन है। इस तरह इसका एवरेज रियल वर्ल्ड माइलेज 13.05kpl रहा। कंपनी इसे लेकर 18 से 20 kmpl ARAI माइलेज का दावा करती है। यानी दावे किए गए माइलेज से ये काफी पीछे रही। बता दें कि माइलेज ड्राइविंग कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। इस टेस्ट के दौरान एसी 22 डिग्री सेल्सियस पर फुल-ऑटो मोड में चलाता है।

सिएरा का इंजन, फीचर्स और सेफ्टी नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है।

सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।