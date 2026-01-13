Hindustan Hindi News
इस SUV को ऐसी मिली बुकिंग, कंपनी को दोगुना करना पड़ा प्रोडक्शन; लंबी वेटिंग रोकने का चैलेंज

संक्षेप:

कई बार कुछ कारों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो कंपनी के लिए कई चैलेंज खड़ी कर देती है। जैसे उसकी बुकिंग और डिलीवरी के टाइम क बीच गैप कम से कम रखना। इस गैप को कम करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना। यदि ऐसा नहीं किया तब कार का वेटिंग टाइम बढ़ता जाता है।

Jan 13, 2026 08:58 am IST
कई बार कुछ कारों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो कंपनी के लिए कई चैलेंज खड़ी कर देती है। जैसे उसकी बुकिंग और डिलीवरी के टाइम क बीच गैप कम से कम रखना। इस गैप को कम करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना। यदि ऐसा नहीं किया तब कार का वेटिंग टाइम बढ़ता जाता है, जिससे कई बार ग्राहक किसी दूसरे ऑप्शन की तलाश करने लगते हैं। इन दिनों टाटा सिएरा के साथ भी ऐसा ही चल रहा है। दरअसल, तेजी से मिलने वाली बुकिंग के बीच कंपनी ने इसके प्रोडक्शन में इजाफा किया है।

कंपनी की शुरुआती योजनाओं के अनुसार, बिल्कुल नई सिएरा के लिए प्रोडक्शन लक्ष्य लगभग 7,000 यूनिट प्रति महीने तय किया गया था। हालांकि, अच्छे मार्केट फीडबैक के साथ, प्रोडक्शन लक्ष्य बढ़ाकर लगभग 12,000 से 15,000 यूनिट प्रति माह कर दिया गया है। ये नंबर नवंबर में रिपोर्ट किए गए थे, जो पहले 24 घंटों के बाद मिली कुल बुकिंग के आधार पर बदले गए। बता दें कि सिएरा को 24 घंटे में ही 70,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गई थीं।

सिएरा के साथ, टाटा 4.2m से 4.4m SUV सेगमेंट में टॉप 2 या टॉप 3 रैंकिंग में आने का लक्ष्य रख सकती है। नवंबर 2025 तक क्रेटा 28% मार्केट शेयर के साथ इस सेगमेंट में सबसे आगे है। मारुति विक्टोरिस दूसरे नंबर पर है। उसके बाद मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट, महिंद्रा BE 6, टाटा कर्व, फॉक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशाक हैं। ऐसे में सिएरा इस रैंक में उलटफेर कर सकती है।

ये भी पढ़ें:कुछ सस्ते, तो कुछ महंगे; इस कार की कीमत में हुआ बड़ा उलटफेर

सिएरा का इंजन, फीचर्स और सेफ्टी

नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है।

सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।

ये भी पढ़ें:साल का पहला सबसे बड़ा डिस्काउंट! ये कार ₹4 लाख सस्ती मिल रही

टाटा सिएरा के डिजाइन हाइलाइट्स में बॉक्सी सिल्हूट, अल्पाइन ग्लास रूफ, 19-इंच एलॉय व्हील्स, फुल-LED लाइट पैकेज, रियर स्पॉइलर और सिग्नेचर टाटा ग्रिल का नया वर्जन शामिल है। यह छह एक्सटीरियर और तीन इंटीरियर कलर स्कीम में उपलब्ध है। सिएरा के सभी वर्जन में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग पॉइंट मिलते हैं। इसकी लंबाई 4.6 मीटर है और व्हीलबेस 2.7 मीटर है।

