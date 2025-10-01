Tata Sierra Petrol SUV Confirmed Spied At Fuel Station पेट्रोल पंप पर कैमरे में कैद हुई टाटा की ये नई कार, लॉन्च होते ही मार्केट में छा जाएगी! देख लो डिटेल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Tata Sierra Petrol SUV Confirmed Spied At Fuel Station

पेट्रोल पंप पर कैमरे में कैद हुई टाटा की ये नई कार, लॉन्च होते ही मार्केट में छा जाएगी! देख लो डिटेल

टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में इस सेमगेंट में पंच और नेक्सन जैसे मॉडल ही शामिल हैं। अब कंपनी इसमें नई सिएरा को जोड़ने वाली है। इस कार के अगले साल मार्केट में आने की उम्मीद है। अब इस SUV को एक पेट्रोल पंप पर देखा गया है, जिससे पेट्रोल इंजन ऑप्शन की पुष्टि हो गई है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 09:47 AM
share Share
Follow Us on
पेट्रोल पंप पर कैमरे में कैद हुई टाटा की ये नई कार, लॉन्च होते ही मार्केट में छा जाएगी! देख लो डिटेल

पिछले कुछ सालों में देश का कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से आगे बढ़ा है। इस सेगमेंट ने हैचबैक जैसे सस्ते सेगमेंट को भी पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि कई कंपनियां इस सेगमेंट में एक के बाद एक नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं। हालांकि, टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में इस सेमगेंट में पंच और नेक्सन जैसे मॉडल ही शामिल हैं। अब कंपनी इसमें नई सिएरा को जोड़ने वाली है। इस कार के अगले साल मार्केट में आने की उम्मीद है। अब इस SUV को एक पेट्रोल पंप पर देखा गया है, जिससे पेट्रोल इंजन ऑप्शन की पुष्टि हो गई है।

सिएरा में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं। बेस वैरिएंट के लिए 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं, हाई वैरिएंट के लिए 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। जहां नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन फ्यूल इफिसियंसी पर केंद्रित होगा, वहीं टर्बो यूनिट उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं। नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन कम शुरुआती कीमत सुनिश्चित करेगा, जिससे SUV को कॉम्पटीटर के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें:GST 2.0 से इतनी सस्ती हो गईं रेंज रोवर और डिफेंडर, यहां देखें नई कीमतें

सिएरा का 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगभग 170 पीएस और 280 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन उपलब्ध होंगे। NA पेट्रोल इंजन के आउटपुट आंकड़ों की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान है कि यह कॉम्पटीटर कंपनियों के बेस वैरिएंट के परफॉर्मेंस के बराबर होगा। सिएरा के NA पेट्रोल इंजन से लगभग 120 PS की पावर की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोनों इंजन E20 मानकों के अनुरूप होंगे।

टाटा सिएरा के डीजल वैरिएंट के लिए संभव है कि फिएट से लिया गया 2.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन इस्तेमाल किया जाए। यह इंजन पहले से ही हैरियर और सफारी में उपलब्ध है। यह 170 PS और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक शामिल हैं। यह संभव है कि सिएरा के टॉप वैरिएंट में बेहतर ऑफ-रोड परफॉर्मेंस के लिए AWD की सुविधा हो।

ये भी पढ़ें:नई बोलेरो और थार समेत, इस महीने लॉन्च हो रही ये 6 नई कार; फटाफट चेक करें लिस्ट

टाटा सिएरा का डिजाइन और फीचर्स
नई सिएरा का मॉडल बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन इसमें एक बड़ा ग्लास एरिया और बॉक्सी सिल्हुट दिया गया, जो पुरानी सिएरा की याद दिलाता है। इसे 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पेश किया गया था। वहीं, नई सिएरा का लुक लोगों को काफी पसंद भी आया था। इसके रैप-अराउंड रियर विंडो को शानदार टच देने के साथ ही अलग डिजाइन भी दिया गया है, जो भारतीय बाजार में आने वाली किसी भी कार में देखने के लिए नहीं मिलता है। इसमें कई बेहतरीन और प्रीमियम फीचर्स से लैस रहने वाला है। इसमें थ्री स्क्रीन सेटअप देखने के लिए मिलेगी। इसमें फोर-स्पोक डिजाइन वाले स्टीयरिंग देखने के लिए मिल सकते है। टाटा की इस कार में ADAS फीचर्स देखने के लिए मिल सकता है।

Tata Nexon Tata Motors Auto News Hindi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।