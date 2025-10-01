पेट्रोल पंप पर कैमरे में कैद हुई टाटा की ये नई कार, लॉन्च होते ही मार्केट में छा जाएगी! देख लो डिटेल

टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में इस सेमगेंट में पंच और नेक्सन जैसे मॉडल ही शामिल हैं। अब कंपनी इसमें नई सिएरा को जोड़ने वाली है। इस कार के अगले साल मार्केट में आने की उम्मीद है। अब इस SUV को एक पेट्रोल पंप पर देखा गया है, जिससे पेट्रोल इंजन ऑप्शन की पुष्टि हो गई है।

पिछले कुछ सालों में देश का कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट तेजी से आगे बढ़ा है। इस सेगमेंट ने हैचबैक जैसे सस्ते सेगमेंट को भी पीछे छोड़ दिया है। यही वजह है कि कई कंपनियां इस सेगमेंट में एक के बाद एक नए मॉडल लॉन्च हो रहे हैं। हालांकि, टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में इस सेमगेंट में पंच और नेक्सन जैसे मॉडल ही शामिल हैं। अब कंपनी इसमें नई सिएरा को जोड़ने वाली है। इस कार के अगले साल मार्केट में आने की उम्मीद है। अब इस SUV को एक पेट्रोल पंप पर देखा गया है, जिससे पेट्रोल इंजन ऑप्शन की पुष्टि हो गई है।

सिएरा में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिल सकते हैं। बेस वैरिएंट के लिए 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं, हाई वैरिएंट के लिए 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। जहां नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन फ्यूल इफिसियंसी पर केंद्रित होगा, वहीं टर्बो यूनिट उन लोगों के लिए उपयोगी होगी जो परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं। नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन कम शुरुआती कीमत सुनिश्चित करेगा, जिससे SUV को कॉम्पटीटर के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिलेगी।

सिएरा का 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगभग 170 पीएस और 280 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन उपलब्ध होंगे। NA पेट्रोल इंजन के आउटपुट आंकड़ों की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान है कि यह कॉम्पटीटर कंपनियों के बेस वैरिएंट के परफॉर्मेंस के बराबर होगा। सिएरा के NA पेट्रोल इंजन से लगभग 120 PS की पावर की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोनों इंजन E20 मानकों के अनुरूप होंगे।

टाटा सिएरा के डीजल वैरिएंट के लिए संभव है कि फिएट से लिया गया 2.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन इस्तेमाल किया जाए। यह इंजन पहले से ही हैरियर और सफारी में उपलब्ध है। यह 170 PS और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन विकल्पों में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक शामिल हैं। यह संभव है कि सिएरा के टॉप वैरिएंट में बेहतर ऑफ-रोड परफॉर्मेंस के लिए AWD की सुविधा हो।