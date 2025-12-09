ऑन-रोड कितने की पड़ेगी टाटा की धाकड़ सिएरा SUV? ये रही टॉप-10 शहरों की ऑन-रोड कीमतें, यहां पड़ेगी सबसे सस्ती
अगर आप टाटा सिएरा खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां देश के टॉप-10 शहरों में टाटा सिएरा की ऑन-रोड कीमतों के बारे में बताने जा रहे हैं।
टाटा मोटर्स ने अपनी टाटा सिएरा (Tata Sierra) की कीमतों की घोषणा कर दी है। नई सिएरा अपने रेट्रो कनेक्शन, दमदार रोड प्रेजेंस और मॉडर्न फीचर्स की वजह से लॉन्च से पहले ही चर्चा में बनी हुई थी। अब कंपनी ने इसके ज्यादातर वैरिएंट्स की कीमतें भी जारी कर दी हैं, जिससे खरीदारों को एक साफ अंदाजा मिल गया है कि यह SUV कितने की पड़ेगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Sierra
₹ 11.49 - 20.49 लाख
Mahindra Marazzo
₹ 14.59 - 17 लाख
Mahindra Thar
₹ 9.99 - 16.99 लाख
Honda Elevate
₹ 11 - 16.67 लाख
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 10.95 - 19.76 लाख
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.72 लाख
टाटा सिएरा (Tata Sierra) की शुरुआती कीमत
नई टाटा सिएरा का बेस वैरिएंट (Smart+) की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रखी गई है। कंपनी ने कुल 7 ट्रिम्स पेश किए हैं। इसमें Smart+, Pure, Pure+, Adventure, Adventure+, Accomplished और Accomplished+ वैरिएंट शामिल हैं। ऊपर के दो वैरिएंट Accomplished और Accomplished+ की कीमतें अभी घोषित नहीं की गई हैं।
इंजन विकल्प
टाटा सिएरा के साथ हर तरह की ड्राइविंग के लिए विकल्प मौजूद हैं। टाटा सिएरा (Tata Sierra) तीन पावरट्रेन विकल्पों के साथ आती है।
1- 1.5-लीटर NA पेट्रोल
इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स मिलते हैं। ये आरामदायक और स्मूद परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए है।
2- 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल
इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी मिलता है, जो सिर्फ ऑटोमैटिक ऑप्शन के साथ आता है। ये ज्यादा पावर और परफॉर्मेंस पसंद करने वालों के लिए है।
3- 1.5-लीटर डीजल
इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन भी है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों के साथ आता है। ये हाई माइलेज और टॉर्क की जरूरत वाले यूजर्स के लिए है।
टॉप-10 शहरों में टाटा सिएरा की ऑन-रोड कीमतें
|शहर
|सिएरा स्मार्ट+
|सिएरा एडवेंचर+
|मुंबई
|Rs. 13.66 लाख
|Rs. 22.26 लाख
|दिल्ली
|Rs. 13.44 लाख
|Rs. 21.97 लाख
|बैंग्लोर
|Rs. 14.22 लाख
|Rs. 22.77 लाख
|हैदराबाद
|Rs. 14.32 लाख
|Rs. 22.95 लाख
|चेन्नई
|Rs. 14.34 लाख
|Rs. 22.96 लाख
|अहमदाबाद
|Rs. 12.73 लाख
|Rs. 20.39 लाख
|कोलकाता
|Rs. 13.40 लाख
|Rs. 21.47 लाख
|पुणे
|Rs. 13.66 लाख
|Rs. 22.226 लाख
|लखनऊ
|Rs. 13.51 लाख
|Rs. 21.64 लाख
|भोपाल
|Rs. 13.39 लाख
|Rs. 21.82 लाख
कौन-सा वैरिएंट सबसे वैल्यू-फॉर-मनी?
कई ऑटो एक्सपर्ट मानते हैं कि प्लोर+ (Pure+) और एडवेंचर (Adventure) वैरिएंट सबसे बेहतर वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प होंगे, क्योंकि ये ज्यादा कीमत बढ़ाए बिना अच्छे फीचर्स ऑफर करते हैं।
नोट- ये अनुमानित कीमतें इंश्योरेंस, RTO टैक्स और शहर के हिसाब से लगने वाले चार्ज मिलाकर तैयार की गई हैं। ये बदल भी सकती हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।