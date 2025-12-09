Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Tata Sierra On road Price in Top 10 Cities of india, Check details
ऑन-रोड कितने की पड़ेगी टाटा की धाकड़ सिएरा SUV? ये रही टॉप-10 शहरों की ऑन-रोड कीमतें, यहां पड़ेगी सबसे सस्ती

ऑन-रोड कितने की पड़ेगी टाटा की धाकड़ सिएरा SUV? ये रही टॉप-10 शहरों की ऑन-रोड कीमतें, यहां पड़ेगी सबसे सस्ती

संक्षेप:

अगर आप टाटा सिएरा खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। जी हां, क्योंकि आज हम यहां देश के टॉप-10 शहरों में टाटा सिएरा की ऑन-रोड कीमतों के बारे में बताने जा रहे हैं। 

Dec 09, 2025 04:46 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
read moreये भी पढ़ें:
टाटा सिएरा (Tata Sierra) की शुरुआती कीमत

नई टाटा सिएरा का बेस वैरिएंट (Smart+) की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रखी गई है। कंपनी ने कुल 7 ट्रिम्स पेश किए हैं। इसमें Smart+, Pure, Pure+, Adventure, Adventure+, Accomplished और Accomplished+ वैरिएंट शामिल हैं। ऊपर के दो वैरिएंट Accomplished और Accomplished+ की कीमतें अभी घोषित नहीं की गई हैं।

इंजन विकल्प

टाटा सिएरा के साथ हर तरह की ड्राइविंग के लिए विकल्प मौजूद हैं। टाटा सिएरा (Tata Sierra) तीन पावरट्रेन विकल्पों के साथ आती है।

1- 1.5-लीटर NA पेट्रोल

इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स मिलते हैं। ये आरामदायक और स्मूद परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए है।

2- 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल

इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी मिलता है, जो सिर्फ ऑटोमैटिक ऑप्शन के साथ आता है। ये ज्यादा पावर और परफॉर्मेंस पसंद करने वालों के लिए है।

3- 1.5-लीटर डीजल

इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन भी है, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों के साथ आता है। ये हाई माइलेज और टॉर्क की जरूरत वाले यूजर्स के लिए है।

टॉप-10 शहरों में टाटा सिएरा की ऑन-रोड कीमतें

शहरसिएरा स्मार्ट+सिएरा एडवेंचर+
मुंबईRs. 13.66 लाखRs. 22.26 लाख
दिल्लीRs. 13.44 लाखRs. 21.97 लाख
बैंग्लोरRs. 14.22 लाखRs. 22.77 लाख
हैदराबादRs. 14.32 लाखRs. 22.95 लाख
चेन्नईRs. 14.34 लाखRs. 22.96 लाख
अहमदाबादRs. 12.73 लाखRs. 20.39 लाख
कोलकाताRs. 13.40 लाखRs. 21.47 लाख
पुणेRs. 13.66 लाखRs. 22.226 लाख
लखनऊRs. 13.51 लाखRs. 21.64 लाख
भोपालRs. 13.39 लाखRs. 21.82 लाख
कौन-सा वैरिएंट सबसे वैल्यू-फॉर-मनी?

कई ऑटो एक्सपर्ट मानते हैं कि प्लोर+ (Pure+) और एडवेंचर (Adventure) वैरिएंट सबसे बेहतर वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प होंगे, क्योंकि ये ज्यादा कीमत बढ़ाए बिना अच्छे फीचर्स ऑफर करते हैं।

नोट- ये अनुमानित कीमतें इंश्योरेंस, RTO टैक्स और शहर के हिसाब से लगने वाले चार्ज मिलाकर तैयार की गई हैं। ये बदल भी सकती हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें

