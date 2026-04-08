Tata Sierra के तीन नए वेरिएंट, ईवी के साथ मिलेगा AWD और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का मजा
अगर आप टाटा सिएरा लेने का मूड बना रहे हैं, तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। सिएरा के तीन नए वेरिएंट आने वाले हैं। इनमें सिएरा ईवी के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और ऑल वील ड्राइव (AWD) वेरिएंट शामिल हैं। आइए जानते हैं डीटेल।
टाटा सिएरा ग्राहकों को खूब पसंद आ रही है। कंपनी की यह एसयूवी शानदार लुक, बेहतरीन इंटीरियर और दमदार इंजन ऑप्शन्स के साथ आती है। इसे पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया गया था। इसकी डिलिवरी इसी साल जनवरी में शुरू हुई थी। अगर आप भी इस एसयूवी को लेने का मूड बना रहे हैं, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। टाटा अपनी सिएरा के तीन नए वेरिएंट लाने की तैयारी कर रहा है। इनमें सिएरा ईवी के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और ऑल वील ड्राइव (AWD) वेरिएंट शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग सिएगा वेरिएंट्स के बारे में।
Tata Sierra ICE AWD
इस वक्त टाटा सिएरा केवल फ्रंट-व्हील-ड्राइव ऑप्शन में ही आती है। अब टाटा मोटर सिएरा का ऑल-वील-ड्राइव वर्जन लॉन्च करने की सोच रहा है। यह अगले साल की शुरुआत में मार्केट में एंट्री कर सकता है। सिएरा AWD ARGOS आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी। सिएरा ऑल-वील-ड्राइव के पावरट्रेन ऑप्शन्स के बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि, पूरी संभावना है कि इसमें पहले मौजूदा वेरिएंट्स की तरह ही 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो-डीजल इंजन ऑप्शन ऑफर किया जाएगा। इसकी कीमत 18 से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
Tata Sierra.ev
टाटा मोटर्स भारत में सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन लाने की तैयारी कर रहा है। इसकी एंट्री 19 मई को होगी। Sierra.ev, हैरियर ईवी से नीचे और Curvv.ev से ऊपर के सेगमेंट में आएगी। इस एसयूवी का ओवरऑल डिजाइन ICE मॉडल जैसा ही होगा। इसमें इलेक्ट्रिक वीइकल वाले कुछ खास डिजाइन फीचर्स जैसे कि क्लोज्ड ग्रिल, नए एयरो-एफिशिएंट अलॉय वील्स और रियर में छोटे-मोटे बदलाव शामिल होंगे।
इसमें आपको ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360-डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड टेलगेट, डॉल्बी एटमॉस के साथ 12-स्पीकर जेबीएल ऑडियो और ADAS लेवल 2 भी देखने को मिलेगा। पावरट्रेन ऑप्शन्स की बात करें तो, सिएरा ईवी को कंपनी 55 kWh और 65 kWh बैटरी पैक के साथ लॉन्च कर सकती है। इसके टॉप-एंड वेरिएंट में 75 kWh बैटरी पैक भी दिया जा सकता है। सिएरा ईवी की कीमत 20 से 30 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
Tata Sierra Strong Hybrid
स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों की डिमांड धीरे-धीरे बढ़ रही है। टाटा भी इस सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने वाला है। कंपनी साल 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में सिएरा के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट को लॉन्च कर सकता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिएरा ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगी और इसकी पावर डीजल इंजन जैसी होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें एटकिंसन साइकिल पर बेस्ड 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ एक छोटा बैटरी पैक दिया जाएगा। इसकी टक्कर रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड, मारुति सुजुकी विक्टोरिस हाइब्रिड, ग्रैंड विटारा हाइब्रिड और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइब्रिड से होगी। सिएरा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की कीमत 18-26 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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