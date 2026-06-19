जल्द आ सकता है Tata Sierra का सीएनजी वर्जन, लॉन्च से पहले सामने आया SUV का फोटो

टाटा अपनी सिएरा के सीएनजी वर्जन को लाने की तैयारी कर रहा है। सिएरा के CNG वर्जन को सड़कों पर देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी सिएरा सीएनजी के एमिशन की टेस्टिंग कर रही है। यह जल्द मार्केट में एंट्री कर सकती है।

टाटा सिएरा एसयूवी बायर्स को खूब पसंद आ रही है। अब कंपनी सिएरा ईवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह 30 जून को लॉन्च होगी। इसी बीच अब सिएरा के CNG वर्जन को भी सड़कों पर देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी सिएरा सीएनजी के एमिशन की टेस्टिंग कर रही है। सीएरा सीएनजी की टेस्टिंग के स्पाई फोटो को रशलेन ने शेयर किया है। आइए जानते हैं कि नई सिएरा में कंपनी क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

टेस्टिंग के दौरान दिखी नई कलर स्कीम सामने आई तस्वीरों में सिएरा का टेस्ट मॉडल बिना किसी कैमोफ्लाज के नजर आया है। इस दौरान एसयूवी में नया ड्यूल-टोन ब्लू और सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन देखा गया, जो इसे एक अलग और शानदार लुक देता है। इसके अलावा इसमें नए ब्लैक-आउट अलॉय व्हील्स भी देखने को मिले। बताया जा रहा है कि यह टेस्टिंग पुणे के पास मौजूद टाटा मोटर्स प्लांट के आसपास की जा रही थी। टेस्ट वीइकल पर लगे एमिशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट इस बात का संकेत देते हैं कि कंपनी किसी नए पावरट्रेन ऑप्शन की टेस्टिंग कर रही है और इसे सीएनजी माना जा रहा है।

ARGOS प्लेटफॉर्म पहले से है CNG-रेडी गौरतलब है कि टाटा सिएरा जिस ARGOS प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, वह सीएनजी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर सकता है। यही वजह है कि सिएरा में सीएनजी पावरट्रेन ऑफर करना टेक्निकली कंपनी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर सिएरा सीएनजी लॉन्च होती है तो यह अपने सेगमेंट की सेलेक्टेड सीएनजी SUVs में शामिल हो जाएगी। अभी इस सेगमेंट में खासतौर से मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर जैसे मॉडल ही सीएनजी ऑप्शन के साथ उपलब्ध हैं।

किस इंजन के साथ मिल सकता है CNG विकल्प? टाटा मोटर्स ने पहले ही साफ किया था कि सिएरा के लिए सीएनजी पावरट्रेन पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कंपनी अपनी i-CNG तकनीक को 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ ऑफर कर सकती है। हालांकि, टाटा मोटर्स के पास 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन अभी टर्बो-पेट्रोल के साथ सीएनजी ऑप्शन मिलने की संभावना कम मानी जा रही है।

ट्विन-सिलेंडर तकनीक से मिलेगी बेहतर प्रैक्टिकैलिटी टाटा की i-CNG टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत इसका ट्विन-सिलेंडर सेटअप है। इसमें दो छोटे सीएनजी सिलेंडर दिए जाते हैं, जिन्हें बूट फ्लोर के नीचे लगाया जाता है। इससे सामान रखने की जगह पर बहुत कम असर पड़ता है। यही वजह है कि सिएरा सीएनजी अपने राइवल्स की तुलना में बेहतर प्रैक्टिकैलिटी ऑफर कर सकती है। माना जा रहा है कि टाटा सिएरा सीएनजी का क्लेम्ड माइलेज 20 से 22 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक हो सकता है। टाटा मोटर्स सीएनजी वर्जन के साथ AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी दे सकता है।