Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

RTI फाइल करके पता करना पड़ा Tata Sierra का माइलेज, खरीदने से पहले जान लें सच

Mar 24, 2026 05:00 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

टाटा सिएरा पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुई थी। लॉन्च पर एसयूवी के बारे में सारी जानकारी दी गई, लेकिन इसके ARAI सर्टिफाइड माइलेज के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। अब एक RTI में इसकी असल माइलेज का पता चला है। आइए जानते हैं डीटेल।

RTI फाइल करके पता करना पड़ा Tata Sierra का माइलेज, खरीदने से पहले जान लें सच
लॉन्च की सूचना पाएं
Tata Sierra EVarrow

टाटा सिएरा पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुई थी। लॉन्च पर एसयूवी के बारे में सारी जानकारी दी गई, लेकिन इसके ARAI सर्टिफाइड माइलेज के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अगर आप भी इस एसयूवी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही माइलेज को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो अब आपकी यह कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। रशलेन की रिपोर्ट के अनुसार वाहन वार्ता (Vahan Warta) नाम के एक X यूजर ने सिएरा के असल माइलेज का पता लगाने के लिए एक RTI फाइल किया। इस RTI के अनुसार सिएरा का 1.5L TGDi Hyperion Petrol वर्जन 13.5 kmpl की माइलेज देता है। आइए जानते हैं डीटेल।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

इस वेरिएंट को अब तक नहीं मिला ARAI का सर्टिफिकेट

ARAI से मिले RTI के जवाब के अनुसार सिएरा का 1.5 लीटर TGDi Hyperion पेट्रोल इंजन 13.5 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है। जबकि, 1.5 लीटर क्रायोजेट डीजल इंजन 18.8 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है। दिलचस्प बात यह है कि 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वेरिएंट को अभी तक ARAI का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। डीजल इंजन को 21 नवंबर 2025 को ARAI सर्टिफिकेशन मिला। वहीं, टर्बो पेट्रोल इंजन को यह सर्टिफिकेशन 11 दिसंबर 2025 को सर्टिफिकेशन मिला था।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Sierra EV

Tata Sierra EV

₹ 25 - 30 लाख

मुझे सूचित करें
BYD Atto 3

BYD Atto 3

₹ 24.99 - 33.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Urban Cruiser EBELLA

Toyota Urban Cruiser EBELLA

₹ 20 - 25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier EV

Tata Harrier EV

₹ 21.49 - 30.23 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
X

इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ 29.9 किमी प्रति लीटर का माइलेज

खास बात यह है कि लॉन्च के समय टाटा मोटर्स ने सिएरा के 1.5 लीटर हाइपरआयन पेट्रोल इंजन के लिए माइलेज से संबंधित मार्केटिंग क्लेम्स पर जोर दिया था। कंपनी ने इंदौर के NATRAX प्रूविंग ग्राउंड में 12 घंटे के दौरान हासिल किए गए 29.9 किमी प्रति लीटर के माइलेज की उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की घोषणा की थी।

ये भी पढ़ें:ईरान वॉर ने दी नई टेंशन, BS6 गाड़ियों पर लग सकता है ब्रेक, काम नहीं करेगा इंजन

माइलेज की जानकारी न देने के बावजूद भी भारी मांग

ऑफिशियली माइलेज की जानकारी न देने के बावजूद भी टाटा सिएरा की लॉन्च के बाद से ही जबर्दस्त मांग रही है। इसकी डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से शुरू हुई। कंपनी ने हाल ही में कन्फर्म किया है कि उसने कुछ ही हफ्तों में 10 हजार यूनिट्स की डिलीवरी का आंकड़ा पार कर लिया है। एसयूवी ने पहले ही बंपर पॉप्युलैरिटी हासिल कर ली थी। इस एसयूवी को 24 घंटों के भीतर ही 70 हजार यूनिट्स की बुकिंग मिल चुकी थी और बाद में यह 1 लाख का आंकड़ा भी पार कर गया।

ये भी पढ़ें:हुंडई की सेडान पर गजब का ऑफर, 40 हजार तक का कैश बेनिफिट, 15 हजार का बोनस भी

जल्द आ सकता है ईवी वर्जन

टाटा मोटर्स बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। सिएरा की मैन्युफैक्चरिंग नेक्सॉन के साथ साणंद प्लांट में किया जा रहा है। आने वाले महीनों में प्रोडक्शन बढ़कर लगभग 15 हजार यूनिट प्रति माह होने की उम्मीद है। ICE वेरिएंट के साथ टाटा सिएरा EV को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसके जून 2026 तक बाजार में आने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:फॉक्सवैगन के टॉप 3 अपकमिंग मॉडल, लिस्ट में Tayron का अफोर्डेबल वेरिएंट भी
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Tata Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।