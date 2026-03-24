RTI फाइल करके पता करना पड़ा Tata Sierra का माइलेज, खरीदने से पहले जान लें सच

Mar 24, 2026 05:00 pm IST

टाटा सिएरा पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुई थी। लॉन्च पर एसयूवी के बारे में सारी जानकारी दी गई, लेकिन इसके ARAI सर्टिफाइड माइलेज के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। अब एक RTI में इसकी असल माइलेज का पता चला है। आइए जानते हैं डीटेल।

टाटा सिएरा पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुई थी। लॉन्च पर एसयूवी के बारे में सारी जानकारी दी गई, लेकिन इसके ARAI सर्टिफाइड माइलेज के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अगर आप भी इस एसयूवी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही माइलेज को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो अब आपकी यह कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। रशलेन की रिपोर्ट के अनुसार वाहन वार्ता (Vahan Warta) नाम के एक X यूजर ने सिएरा के असल माइलेज का पता लगाने के लिए एक RTI फाइल किया। इस RTI के अनुसार सिएरा का 1.5L TGDi Hyperion Petrol वर्जन 13.5 kmpl की माइलेज देता है। आइए जानते हैं डीटेल।

इस वेरिएंट को अब तक नहीं मिला ARAI का सर्टिफिकेट ARAI से मिले RTI के जवाब के अनुसार सिएरा का 1.5 लीटर TGDi Hyperion पेट्रोल इंजन 13.5 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है। जबकि, 1.5 लीटर क्रायोजेट डीजल इंजन 18.8 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है। दिलचस्प बात यह है कि 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वेरिएंट को अभी तक ARAI का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। डीजल इंजन को 21 नवंबर 2025 को ARAI सर्टिफिकेशन मिला। वहीं, टर्बो पेट्रोल इंजन को यह सर्टिफिकेशन 11 दिसंबर 2025 को सर्टिफिकेशन मिला था।

इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ 29.9 किमी प्रति लीटर का माइलेज खास बात यह है कि लॉन्च के समय टाटा मोटर्स ने सिएरा के 1.5 लीटर हाइपरआयन पेट्रोल इंजन के लिए माइलेज से संबंधित मार्केटिंग क्लेम्स पर जोर दिया था। कंपनी ने इंदौर के NATRAX प्रूविंग ग्राउंड में 12 घंटे के दौरान हासिल किए गए 29.9 किमी प्रति लीटर के माइलेज की उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की घोषणा की थी।

माइलेज की जानकारी न देने के बावजूद भी भारी मांग ऑफिशियली माइलेज की जानकारी न देने के बावजूद भी टाटा सिएरा की लॉन्च के बाद से ही जबर्दस्त मांग रही है। इसकी डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से शुरू हुई। कंपनी ने हाल ही में कन्फर्म किया है कि उसने कुछ ही हफ्तों में 10 हजार यूनिट्स की डिलीवरी का आंकड़ा पार कर लिया है। एसयूवी ने पहले ही बंपर पॉप्युलैरिटी हासिल कर ली थी। इस एसयूवी को 24 घंटों के भीतर ही 70 हजार यूनिट्स की बुकिंग मिल चुकी थी और बाद में यह 1 लाख का आंकड़ा भी पार कर गया।