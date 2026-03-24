RTI फाइल करके पता करना पड़ा Tata Sierra का माइलेज, खरीदने से पहले जान लें सच
टाटा सिएरा पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुई थी। लॉन्च पर एसयूवी के बारे में सारी जानकारी दी गई, लेकिन इसके ARAI सर्टिफाइड माइलेज के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। अब एक RTI में इसकी असल माइलेज का पता चला है। आइए जानते हैं डीटेल।
टाटा सिएरा पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुई थी। लॉन्च पर एसयूवी के बारे में सारी जानकारी दी गई, लेकिन इसके ARAI सर्टिफाइड माइलेज के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अगर आप भी इस एसयूवी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही माइलेज को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो अब आपकी यह कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। रशलेन की रिपोर्ट के अनुसार वाहन वार्ता (Vahan Warta) नाम के एक X यूजर ने सिएरा के असल माइलेज का पता लगाने के लिए एक RTI फाइल किया। इस RTI के अनुसार सिएरा का 1.5L TGDi Hyperion Petrol वर्जन 13.5 kmpl की माइलेज देता है। आइए जानते हैं डीटेल।
इस वेरिएंट को अब तक नहीं मिला ARAI का सर्टिफिकेट
ARAI से मिले RTI के जवाब के अनुसार सिएरा का 1.5 लीटर TGDi Hyperion पेट्रोल इंजन 13.5 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है। जबकि, 1.5 लीटर क्रायोजेट डीजल इंजन 18.8 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है। दिलचस्प बात यह है कि 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वेरिएंट को अभी तक ARAI का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। डीजल इंजन को 21 नवंबर 2025 को ARAI सर्टिफिकेशन मिला। वहीं, टर्बो पेट्रोल इंजन को यह सर्टिफिकेशन 11 दिसंबर 2025 को सर्टिफिकेशन मिला था।
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BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Toyota Urban Cruiser EBELLA
₹ 20 - 25 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ 29.9 किमी प्रति लीटर का माइलेज
खास बात यह है कि लॉन्च के समय टाटा मोटर्स ने सिएरा के 1.5 लीटर हाइपरआयन पेट्रोल इंजन के लिए माइलेज से संबंधित मार्केटिंग क्लेम्स पर जोर दिया था। कंपनी ने इंदौर के NATRAX प्रूविंग ग्राउंड में 12 घंटे के दौरान हासिल किए गए 29.9 किमी प्रति लीटर के माइलेज की उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की घोषणा की थी।
माइलेज की जानकारी न देने के बावजूद भी भारी मांग
ऑफिशियली माइलेज की जानकारी न देने के बावजूद भी टाटा सिएरा की लॉन्च के बाद से ही जबर्दस्त मांग रही है। इसकी डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से शुरू हुई। कंपनी ने हाल ही में कन्फर्म किया है कि उसने कुछ ही हफ्तों में 10 हजार यूनिट्स की डिलीवरी का आंकड़ा पार कर लिया है। एसयूवी ने पहले ही बंपर पॉप्युलैरिटी हासिल कर ली थी। इस एसयूवी को 24 घंटों के भीतर ही 70 हजार यूनिट्स की बुकिंग मिल चुकी थी और बाद में यह 1 लाख का आंकड़ा भी पार कर गया।
जल्द आ सकता है ईवी वर्जन
टाटा मोटर्स बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। सिएरा की मैन्युफैक्चरिंग नेक्सॉन के साथ साणंद प्लांट में किया जा रहा है। आने वाले महीनों में प्रोडक्शन बढ़कर लगभग 15 हजार यूनिट प्रति माह होने की उम्मीद है। ICE वेरिएंट के साथ टाटा सिएरा EV को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसके जून 2026 तक बाजार में आने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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