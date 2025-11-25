इन शानदार सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स के साथ लॉन्च हुई है टाटा सिएरा, खासियत जान रह जाएंगे हैरान!
टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी टाटा सिएरा (Tata Sierra) को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.40 लाख रुपये रखी है। सिएरा की सबसे खास बात है कि इसमें कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं।
टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी टाटा सिएरा (Tata Sierra) को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.40 लाख रुपये रखी है। बता दें कि टाटा सिएरा की बुकिंग 16 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी। जबकि डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से मिलने लगेगी। मार्केट में सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी एसयूवी से होगा। टाटा सिएरा की सबसे खास बात है कि इसमें कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं सिएरा में मौजूद ऐसे ही कुछ फीचर्स के बारे में विस्तार से।
ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड
एसयूवी के केबिन में कदम रखते ही सबसे पहले नजर जाती है TheatrePro ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड जो इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिलता है। तीनों स्क्रीन, ड्राइवर डिस्प्ले, सेंट्रल इंफोटेनमेंट और पैसेंजर स्क्रीन पूरी डैशबोर्ड लाइन पर फैली हुई हैं और एक प्रीमियम ग्लास पैनल के अंदर सेट की गई हैं।
सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ
सिएरा में दिया गया PanoraMax पैनोरमिक सनरूफ भी चर्चा का बड़ा कारण है। पूरे केबिन को कवर करने वाला यह सनरूफ सेगमेंट में सबसे बड़ा है।
AR HUD
दूसरी ओर ड्राइविंग असिस्टेंस के मामले में सिएरा ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। यह भारत की पहली घरेलू ICE कार है जिसमें AR Heads-Up Display दिया गया है जो दिशा, स्पीड और नेविगेशन सीधे विंडशील्ड पर प्रोजेक्ट करता है।
