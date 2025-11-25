Hindustan Hindi News
इन शानदार सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स के साथ लॉन्च हुई है टाटा सिएरा, खासियत जान रह जाएंगे हैरान!

संक्षेप:

टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी टाटा सिएरा (Tata Sierra) को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.40 लाख रुपये रखी है। सिएरा की सबसे खास बात है कि इसमें कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं।

Tue, 25 Nov 2025 05:00 PM
Tata Sierraarrow

टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी टाटा सिएरा (Tata Sierra) को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.40 लाख रुपये रखी है। बता दें कि टाटा सिएरा की बुकिंग 16 दिसंबर, 2025 से शुरू होगी। जबकि डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से मिलने लगेगी। मार्केट में सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी एसयूवी से होगा। टाटा सिएरा की सबसे खास बात है कि इसमें कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं सिएरा में मौजूद ऐसे ही कुछ फीचर्स के बारे में विस्तार से।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ

सिएरा में दिया गया PanoraMax पैनोरमिक सनरूफ भी चर्चा का बड़ा कारण है। पूरे केबिन को कवर करने वाला यह सनरूफ सेगमेंट में सबसे बड़ा है।

AR HUD

दूसरी ओर ड्राइविंग असिस्टेंस के मामले में सिएरा ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। यह भारत की पहली घरेलू ICE कार है जिसमें AR Heads-Up Display दिया गया है जो दिशा, स्पीड और नेविगेशन सीधे विंडशील्ड पर प्रोजेक्ट करता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
