टाटा की न्यू सिएरा SUV लॉन्च, 16 दिसंबर से बुकिंग और 15 जनवरी से डिलीवरी; जानिए कितनी रखी कीमत

टाटा की न्यू सिएरा SUV लॉन्च, 16 दिसंबर से बुकिंग और 15 जनवरी से डिलीवरी; जानिए कितनी रखी कीमत

संक्षेप:

टाटा मोटर्स ने फाइनली एक लंबे इंतजार के साथ अपनी न्यू जनरेशन सिएरा SUV से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए तय की है। हालांकि, ये इंट्रोडक्टरी एक्स-शोरूम कीमत है। इसे 4 वैरिएंट, 3 पावरट्रेन और 6 कलर स्कीम में उपलब्ध है।

Tue, 25 Nov 2025 01:58 PM
सिएरा का इंजन और स्पेसिफिकेशन्स
नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है। सिएरा के लिए AWD की भी घोषणा की है। यह टाटा की नई जनरेशन की गाड़ियों में यह टेक्नोलॉजी पाने वाला पहला टाटा मॉडल होगा।

सिएरा का इंटीरियर और फीचर्स
सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।

सिएरा का डिजाइन और सेफ्टी
टाटा सिएरा के डिजाइन हाइलाइट्स में बॉक्सी सिल्हूट, अल्पाइन ग्लास रूफ, 19-इंच एलॉय व्हील्स, फुल-LED लाइट पैकेज, रियर स्पॉइलर और सिग्नेचर टाटा ग्रिल का नया वर्जन शामिल है। यह छह एक्सटीरियर और तीन इंटीरियर कलर स्कीम में उपलब्ध है। सिएरा के सभी वर्जन में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग पॉइंट मिलते हैं। इसकी लंबाई 4.6 मीटर है और व्हीलबेस 2.7 मीटर है।

