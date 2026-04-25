सिएरा, डस्टर और सेल्टास, सभी को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; लेकिन कौन है भारत की सबसे सेफ SUV?

रेनो डस्टर, टाटा सिएरा और किआ सेल्टोस सभी SUVs ने भारत NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। हालांकि, 5-स्टार रेटिंग सिर्फ एक शुरुआती पैमाना है। ये सेफ्टी की कोई आखिरी सीमा नहीं है। फिर भी इन्हें मिले सेफ्टी पॉइंट से इस बात का पता चलता है कि इनमें से कौन ज्यादा सेफ है।

भारत में मिड-साइज SUV सेगमेंट में मुकाबला अब कड़ा हो चुका है। इस सेगेंट अब तीन नए दावेदार शामिल हो चुके हैं। इसमें ऑल न्यू रेनो डस्टर (Renault Duster), टाटा सिएरा (Tata Sierra) और अपडेटेड किआ सेल्टोस (Kia Seltos) शामिल हुई हैं। इन सभी SUVs ने भारत NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। हालांकि, 5-स्टार रेटिंग सिर्फ एक शुरुआती पैमाना है। ये सेफ्टी की कोई आखिरी सीमा नहीं है। फिर भी इन्हें मिले सेफ्टी पॉइंट से इस बात का पता चलता है कि इनमें से कौन ज्यादा सेफ है।

BNCAP में सभी के सेफ्टी स्कोर मॉडल एडल्ट सेफ्टी चाइल्ड सेफ्टी किआ सेल्टोस 31.70/32 45/49 टाटा सिएरा 31.14/32 44.73/49 रेनो डस्टर 30.49/32 45/49

भारत NCAP में इन तीनों SUVs के सेफ्टी स्कोर की बात करें तो किआ सेल्टोस को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 31.70 स्कोर मिला। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इसे 49 में से 45 पॉइंट मिले। टाटा सिएरा को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 31.14 स्कोर मिला। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इसे 49 में से 44.73 पॉइंट मिले। रेनो डस्टर को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 30.49 स्कोर मिला। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इसे 49 में से 45 पॉइंट मिले।

किआ सेल्टोस को अपने सबसे बड़े कॉम्पटीटर टाटा सिएरा और रेनो डस्टर से एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में पॉइंट के हिसाब से ऊपर रही। भले ही पॉइंट के स्कोर में मामूली अंतर हो, लेकिन इसी अंतर से ये सिएरा और डस्टर की तुलना में ज्यादा सेफ हो जाती है।

एडल्टऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन की डिटेल

सेल्टोस, सामने से टक्कर वाले टेस्ट में मजबूत नतीजों के साथ सबसे आगे है। खासकर छाती और टिबिया (पैर की हड्डी) की सुरक्षा के मामले में इसे बेहतर रेटिंग मिली। सिएरा भी इसके काफी करीब है और ज्यादातर कैटेगरी में इसे गुड रेटिंग मिली। डस्टर को कुछ एरिा में पर्याप्त रेटिंग मिली है, जिसके बाद वो तीसरे स्थान पर है। रियल वर्ल्ड के किसी भी पैमाने से यह एक सचमुच सुरक्षित व्हीकल बनी हुई है। साइड से टक्कर वाले टेस्ट में तीनों ने पूरे अंक हासिल किए।

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन का डिटेल

जब आपके सबसे कम उम्र के यात्रियों की सुरक्षा की बात आती है, तो मुकाबला काफी कड़ा हो जाता है। भारत NCAP बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से अंक देता है। सिएरा के लिए 0.27 अंकों का छोटा सा अंतर 18 महीने के डमी पर किए गए सामने से टक्कर वाले टेस्ट के मामूली नतीजों की वजह से आया है। व्यावहारिक तौर पर यह अंतर ना के बराबर है। तीनों कारें बच्चों की बेहतरीन सुरक्षा देती हैं।

एक्टिव और पैसिव सेफ्टी अलग-अलग किआ सेल्टोस कुल मिलाकर हाईवे पर सबसे अच्छी सुरक्षा के साथ आती है। भारत NCAP में एडल्ट सेफ्टी का सबसे ज्यादा स्कोर किया। ये अपने दमदार लेवल 2 ADAS पैकेज (लेन में बने रहना, आगे टक्कर से बचाव, अडैप्टिव क्रूज फंक्शन) जो हाईवे पर बहुत मायने रखता है। मजबूत बॉडीशेल और आपात स्थिति में बचने की मजबूत कैपेसिटी मिलती है।

टाटा सिएरा दूसरे स्थान पर रही। ये लंबी दूरी की यात्रा में कम थकान के लिए सबसे अच्छी है। ये क्रैश सुरक्षा के मामले में सेल्टोस जितनी ही मजबूत है। हाईवे के हिसाब से बहुत अच्छा ADAS और सड़क पर मजबूत मौजूदगी है। इसका लंबा व्हीलबेस सीधी रेखा में स्थिरता और आराम देने में मदद करता है।