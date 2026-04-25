सिएरा, डस्टर और सेल्टास, सभी को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; लेकिन कौन है भारत की सबसे सेफ SUV?
रेनो डस्टर, टाटा सिएरा और किआ सेल्टोस सभी SUVs ने भारत NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। हालांकि, 5-स्टार रेटिंग सिर्फ एक शुरुआती पैमाना है। ये सेफ्टी की कोई आखिरी सीमा नहीं है। फिर भी इन्हें मिले सेफ्टी पॉइंट से इस बात का पता चलता है कि इनमें से कौन ज्यादा सेफ है।
भारत में मिड-साइज SUV सेगमेंट में मुकाबला अब कड़ा हो चुका है। इस सेगेंट अब तीन नए दावेदार शामिल हो चुके हैं। इसमें ऑल न्यू रेनो डस्टर (Renault Duster), टाटा सिएरा (Tata Sierra) और अपडेटेड किआ सेल्टोस (Kia Seltos) शामिल हुई हैं। इन सभी SUVs ने भारत NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। हालांकि, 5-स्टार रेटिंग सिर्फ एक शुरुआती पैमाना है। ये सेफ्टी की कोई आखिरी सीमा नहीं है। फिर भी इन्हें मिले सेफ्टी पॉइंट से इस बात का पता चलता है कि इनमें से कौन ज्यादा सेफ है।
|BNCAP में सभी के सेफ्टी स्कोर
|मॉडल
|एडल्ट सेफ्टी
|चाइल्ड सेफ्टी
|किआ सेल्टोस
|31.70/32
|45/49
|टाटा सिएरा
|31.14/32
|44.73/49
|रेनो डस्टर
|30.49/32
|45/49
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भारत NCAP में इन तीनों SUVs के सेफ्टी स्कोर की बात करें तो किआ सेल्टोस को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 31.70 स्कोर मिला। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इसे 49 में से 45 पॉइंट मिले। टाटा सिएरा को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 31.14 स्कोर मिला। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इसे 49 में से 44.73 पॉइंट मिले। रेनो डस्टर को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 30.49 स्कोर मिला। वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए इसे 49 में से 45 पॉइंट मिले।
किआ सेल्टोस को अपने सबसे बड़े कॉम्पटीटर टाटा सिएरा और रेनो डस्टर से एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में पॉइंट के हिसाब से ऊपर रही। भले ही पॉइंट के स्कोर में मामूली अंतर हो, लेकिन इसी अंतर से ये सिएरा और डस्टर की तुलना में ज्यादा सेफ हो जाती है।
एडल्टऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन की डिटेल
सेल्टोस, सामने से टक्कर वाले टेस्ट में मजबूत नतीजों के साथ सबसे आगे है। खासकर छाती और टिबिया (पैर की हड्डी) की सुरक्षा के मामले में इसे बेहतर रेटिंग मिली। सिएरा भी इसके काफी करीब है और ज्यादातर कैटेगरी में इसे गुड रेटिंग मिली। डस्टर को कुछ एरिा में पर्याप्त रेटिंग मिली है, जिसके बाद वो तीसरे स्थान पर है। रियल वर्ल्ड के किसी भी पैमाने से यह एक सचमुच सुरक्षित व्हीकल बनी हुई है। साइड से टक्कर वाले टेस्ट में तीनों ने पूरे अंक हासिल किए।
चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन का डिटेल
जब आपके सबसे कम उम्र के यात्रियों की सुरक्षा की बात आती है, तो मुकाबला काफी कड़ा हो जाता है। भारत NCAP बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से अंक देता है। सिएरा के लिए 0.27 अंकों का छोटा सा अंतर 18 महीने के डमी पर किए गए सामने से टक्कर वाले टेस्ट के मामूली नतीजों की वजह से आया है। व्यावहारिक तौर पर यह अंतर ना के बराबर है। तीनों कारें बच्चों की बेहतरीन सुरक्षा देती हैं।
एक्टिव और पैसिव सेफ्टी अलग-अलग
किआ सेल्टोस कुल मिलाकर हाईवे पर सबसे अच्छी सुरक्षा के साथ आती है। भारत NCAP में एडल्ट सेफ्टी का सबसे ज्यादा स्कोर किया। ये अपने दमदार लेवल 2 ADAS पैकेज (लेन में बने रहना, आगे टक्कर से बचाव, अडैप्टिव क्रूज फंक्शन) जो हाईवे पर बहुत मायने रखता है। मजबूत बॉडीशेल और आपात स्थिति में बचने की मजबूत कैपेसिटी मिलती है।
टाटा सिएरा दूसरे स्थान पर रही। ये लंबी दूरी की यात्रा में कम थकान के लिए सबसे अच्छी है। ये क्रैश सुरक्षा के मामले में सेल्टोस जितनी ही मजबूत है। हाईवे के हिसाब से बहुत अच्छा ADAS और सड़क पर मजबूत मौजूदगी है। इसका लंबा व्हीलबेस सीधी रेखा में स्थिरता और आराम देने में मदद करता है।
रेनो डस्टर मैकेनिकल तौर पर सबसे ज्यादा स्थिर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तौर पर थोड़ी कम नजर आई। खराब सड़कों पर भी बेहतरीन संतुलन और तेज स्पीड पर भी जमीन से जुड़ी हुई सी महसूस होती है। रेडिट पर इसके मालिकों की राय में बार-बार इसकी तारीफ की गई है। इसमें पैसिव सेफ्टी बहुत मजबूत है, लेकिन ओवरऑल क्रैश स्कोर और ADAS के मामले में यह थोड़ी पीछे रह जाती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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