फ्रंट पैसेंजर के लिए लगा दी अलग स्क्रीन, कंपनी ने इतनी लग्जरी बना दी ये नई कार; नवंबर में आने की उम्मीद

टाटा मोटर्स इस साल के खत्म होने से पहले अपने पोर्टफोलियो में नई सिएरा SUV जोड़ने वाली है। पिछले कुछ महीने से ये SUV लगातार खबरों में बनी हुई है। इसक एक्सटीरियर से तो कई बार पर्दा उठ चुका है, लेकिन अब इसके इंटीरियर की फोटोज भी सामने आ गई हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 09:21 AM
टाटा मोटर्स इस साल के खत्म होने से पहले अपने पोर्टफोलियो में नई सिएरा SUV जोड़ने वाली है। पिछले कुछ महीने से ये SUV लगातार खबरों में बनी हुई है। इसक एक्सटीरियर से तो कई बार पर्दा उठ चुका है, लेकिन अब इसके इंटीरियर की फोटोज भी सामने आ गई हैं। इन नई स्पाई फोटोज में इसके इंटीरियर और डैशबोर्ड लेआउट की पूरी डिटेल दिख रही है। पुणे के ट्रैफिक में परीक्षण के दौरान ली गई इन फोटोज में केबिन लगभग पूरी तरह से साफ दिख रहा है। इसका इंटीरियर काफी प्रीमियम फीचर्स वाला है और इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप भी दिख रहा है।

सिएरा के अंदर सबसे खास बात डैशबोर्ड पर तीन कनेक्टेड डिस्प्ले हैं, जो किसी भी टाटा व्हीकल में पहली बार है। इस सेटअप में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट के लिए एक सेंट्रल टचस्क्रीन और को-पैसेंजर के लिए एक तीसरा डिस्प्ले शामिल है। यह फ्यूचरिस्टिक लेआउट केबिन को एक हाई-टेक, लक्जरी SUV जैसा लुक देता है जैसा पहले महिंद्रा XEV 9e में देखा है। स्क्रीन बड़ी और सिंगल ग्लास हाउसिंग के साथ इंटीग्रेटेड की गई है जो इसे एक साफ-सुथरा लुक देती है।

इंटीरियर में दिखने वाले अन्य फीचर्स में टेम्परेचर सेटिंग के लिए फिजिकल अप/डाउन कंट्रोल के साथ टच-आधारित HVAC कंट्रोल, टाटा लोगो (कैमो के नीचे छिपा हुआ) वाला एक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील शामिल हैं। गियर लीवर एरिया को सॉफ्ट-टच मटीरियल और मेटैलिक इन्सर्ट के मिक्स से बड़े करीने से डिजाइन किया गया है, जो इसकी प्रीमियम अपील को और बढ़ाता है। बता दें कि इस कार को कंपनी नवंबर में लॉन्च कर सकती है।

टाटा सिएरा का एक्सपेक्टेड डिजाइन और फीचर्स

नई सिएरा का मॉडल बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन इसमें एक बड़ा ग्लास एरिया और बॉक्सी सिल्हुट दिया गया, जो पुरानी सिएरा की याद दिलाता है। इसे 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पेश किया गया था। वहीं, नई सिएरा का लुक लोगों को काफी पसंद भी आया था। इसके रैप-अराउंड रियर विंडो को शानदार टच देने के साथ ही अलग डिजाइन भी दिया गया है, जो भारतीय बाजार में आने वाली किसी भी कार में देखने के लिए नहीं मिलता है।

सिएरा में 1.5-लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन देखने के लिए मिल सकता है, या फिर हैरियर वाला 2.0-लीटर मल्टीजेट इंजन भी दिया जा सकता है। इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट को दो बैटरी पैक के साथ ऑफर किया जा सकता है। टाटा मोटर्स ने हाल ही में क्वाड व्हील ड्राइव पेश किया है, जो नई हैरियर ईवी में देखने के लिए मिला है। यह फीचर सिएरा में भी देखने के लिए मिल सकता है। इसमें चार-स्पोक डिजाइन वाले स्टीयरिंग देखने के लिए मिल सकते है। टाटा की इस कार में ADAS फीचर्स देखने के लिए मिल सकता है।

नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं।
