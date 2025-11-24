Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़tata sierra including these three mid-size suv are coming soon in the market
पैसों का रखिए इंतजाम! मार्केट में तहलका मचाने आ रही ये तीन धांसू मिड-साइज SUV; जानिए खासियत

पैसों का रखिए इंतजाम! मार्केट में तहलका मचाने आ रही ये तीन धांसू मिड-साइज SUV; जानिए खासियत

संक्षेप:

भारत का मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट आने वाले महीनों में जबरदस्त हलचल देखने वाला है। दरअसल, आने वाले दिनों में भारतीय मार्केट में तीन बड़े लॉन्च लाइन-अप हैं। इनमें टाटा, महिंद्रा और रेनॉल्ट की नई एसयूवी शामिल होंगी।

Mon, 24 Nov 2025 10:15 AMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत का मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट आने वाले महीनों में जबरदस्त हलचल देखने वाला है। दरअसल, आने वाले दिनों में भारतीय मार्केट में तीन बड़े लॉन्च लाइन-अप हैं। ऑटो इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि 2026 की शुरुआत में यह सेगमेंट बिक्री के नए रिकॉर्ड बना सकता है। इनमें टाटा, महिंद्रा और रेनॉल्ट की नई एसयूवी शामिल होंगी। ये न सिर्फ डिजाइन और फीचर्स में आगे होंगी बल्कि टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव लाएंगी। आइए जानते हैं ऐसी ही अपकमिंग तीनों मिड-साइज एसयूवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

टाटा सिएरा

टाटा की नई सिएरा ICE सबसे चर्चित लॉन्च में से एक है। पावरट्रेन की बात करें तो इसमें कंपनी का नया 1.5-लीटर पेट्रोल मोटर उपलब्ध होगा। इसके अलावा, 1.5-लीटर डीजल इंजन भी लाइनअप में होगा। लंबे व्हीलबेस की वजह से एसयूवी में केबिन स्पेस मजबूत USP रहेगा। फीचर्स की बात करें तो इसमें ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, पैनोरमिक सनरूफ, डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम, कनेक्टेड टेक, लेवल-2 ADAS और पावर्ड टेलगेट जैसे प्रीमियम फीचर्स शामिल होंगे।

महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट

दूसरी ओर महिंद्रा XUV700 भी जनवरी 2026 के शुरुआती हिस्से में अपने पहले बड़े अपडेट के साथ आने वाली है। यह अपडेट बाहरी रूप में हल्के-फुल्के डिजाइन बदलाव और पूरी तरह रिडिज़ाइन्ड इंटीरियर लेकर आएगा। केबिन में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, नया क्लीनर डैशबोर्ड और बेहतर मटीरियल क्वालिटी शामिल होगी। पावरट्रेन में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है।

रेनॉल्ट डस्टर 2026

उधर रेनॉल्ट डस्टर भी 26 जनवरी को भारतीय मार्केट में दमदार वापसी करने जा रही है। नई पीढ़ी की Duster CMF-B प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी जिसे भारतीय सड़कों के लिए लोकलाइज और मजबूती से तैयार किया गया है। यह SUV पेट्रोल इंजन और मैनुअल-ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्पों के साथ आएगी। पुराने मॉडल की तुलना में यह ज्यादा प्रीमियम, फीचर-रिच और मजबूत होगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Tata Motors Car Mahindra XUV700 Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।