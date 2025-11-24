पैसों का रखिए इंतजाम! मार्केट में तहलका मचाने आ रही ये तीन धांसू मिड-साइज SUV; जानिए खासियत

संक्षेप: भारत का मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट आने वाले महीनों में जबरदस्त हलचल देखने वाला है। दरअसल, आने वाले दिनों में भारतीय मार्केट में तीन बड़े लॉन्च लाइन-अप हैं। इनमें टाटा, महिंद्रा और रेनॉल्ट की नई एसयूवी शामिल होंगी।

Mon, 24 Nov 2025 10:15 AM

भारत का मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट आने वाले महीनों में जबरदस्त हलचल देखने वाला है। दरअसल, आने वाले दिनों में भारतीय मार्केट में तीन बड़े लॉन्च लाइन-अप हैं। ऑटो इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि 2026 की शुरुआत में यह सेगमेंट बिक्री के नए रिकॉर्ड बना सकता है। इनमें टाटा, महिंद्रा और रेनॉल्ट की नई एसयूवी शामिल होंगी। ये न सिर्फ डिजाइन और फीचर्स में आगे होंगी बल्कि टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव लाएंगी। आइए जानते हैं ऐसी ही अपकमिंग तीनों मिड-साइज एसयूवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

टाटा सिएरा टाटा की नई सिएरा ICE सबसे चर्चित लॉन्च में से एक है। पावरट्रेन की बात करें तो इसमें कंपनी का नया 1.5-लीटर पेट्रोल मोटर उपलब्ध होगा। इसके अलावा, 1.5-लीटर डीजल इंजन भी लाइनअप में होगा। लंबे व्हीलबेस की वजह से एसयूवी में केबिन स्पेस मजबूत USP रहेगा। फीचर्स की बात करें तो इसमें ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, पैनोरमिक सनरूफ, डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम, कनेक्टेड टेक, लेवल-2 ADAS और पावर्ड टेलगेट जैसे प्रीमियम फीचर्स शामिल होंगे।

महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट दूसरी ओर महिंद्रा XUV700 भी जनवरी 2026 के शुरुआती हिस्से में अपने पहले बड़े अपडेट के साथ आने वाली है। यह अपडेट बाहरी रूप में हल्के-फुल्के डिजाइन बदलाव और पूरी तरह रिडिज़ाइन्ड इंटीरियर लेकर आएगा। केबिन में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, नया क्लीनर डैशबोर्ड और बेहतर मटीरियल क्वालिटी शामिल होगी। पावरट्रेन में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है।