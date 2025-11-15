नए अंदाज में अनवील हुई आइकॉनिक टाटा सिएरा, मॉडर्न डिजाइन के साल मिलेगा एडवांस फीचर्स; जानिए डिटेल्स
संक्षेप: टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी टाटा सिएरा (Tata Sierra) को एक बार फिर नए अंदाज में पेश कर दिया है। बता दें कि 90 के दशक की यह फेमस एसयूवी भारत में एक कल्ट स्टेटस रखती है।
टाटा मोटर्स ने अपनी आइकॉनिक एसयूवी टाटा सिएरा (Tata Sierra) को एक बार फिर नए अंदाज में पेश कर दिया है। बता दें कि 90 के दशक की यह फेमस एसयूवी भारत में एक कल्ट स्टेटस रखती है। अब कंपनी इसे मॉडर्न डिजाइन, एडवांस फीचर्स और प्रीमियम केबिन के साथ वापस लेकर आई है। कॉन्सेप्ट से लेकर प्री-प्रोडक्शन तक, सिएरा कई बार ऑटो शो में दिख चुकी थी। हालांकि, इस बार आखिरकार इसके सभी फीचर्स और डिजाइन डिटेल्स ऑफिशियल तौर पर सामने रख दिए गए हैं। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी है डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो नई सिएरा पुराने मॉडल की तरह बॉक्सी और दमदार स्टांस तो रखती है। फ्रंट में बड़े ग्लॉस-ब्लैक पैनल, स्टाइलिश LED हेडलैंप्स, DRLs, और एक स्लीक लाइट स्ट्रिप इसे बेहद प्रीमियम फील देते हैं। बंपर में लगा स्किड प्लेट और फॉग लैंप्स SUV के लुक को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। साइड प्रोफाइल में फ्लश डोर हैंडल्स और B और C पिलर के बीच दिया गया बड़ा ग्लास सेक्शन पुराने सिएरा की याद दिलाता है। इसे सपोर्ट देते हैं 19-इंच अलॉय व्हील्स और मस्कुलर व्हील आर्च क्लैडिंग। पीछे की तरफ फुल-विड्थ LED लाइट बार इसे पूरी तरह मॉडर्न, इंटरनेशनल SUV जैसा लुक देती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
MG Hector Plus
₹ 17.5 - 23.94 लाख
Jeep Compass
₹ 17.73 - 30.58 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
इम्प्रेसिव हैं एसयूवी का केबिन
अंदर का केबिन भी उतना ही इम्प्रेसिव है। सिएरा में तीन डिजिटल डिस्प्ले दिए गए हैं जिनमें एक ड्राइवर डिस्प्ले और दो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। वहीं, इसमें टाटा कर्व वाला नया 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, इल्युमिनेटेड Tata लोगो और टच-सेंसिटिव कंट्रोल्स के साथ काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। केबिन में ब्लैक-ग्रे थीम और बड़ा पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है जो C-पिलर तक जाता है और अंदर को बेहद airy और ओपन फील कराता है।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
फीचर्स की बात करें तो टाटा सिएरा में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड्स, 360° कैमरा, और लेवल-2 ADAS जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं। जबकि पावरट्रेन के तौर पर एसयूवी में नया 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा जो करीब 170bhp की पावर और 280Nm का टार्क आउटपुट देगा। इसके अलावा, एक 1.5-लीटर NA पेट्रोल और Curvv/Nexon वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन भी रहेगा।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।