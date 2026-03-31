टाटा की इस SUV के लिए मची लूट, तीन महीने से कम में 20 हजार यूनिट की सेल, फीचर्स के फैन हुए ग्राहक

Mar 31, 2026 06:40 pm IST

टाटा सिएरा को ग्राहकों का जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुई इस एसयूवी की सेल इस साल जनवरी के मिड में शुरू हुई थी। खास बात है कि सेल शुरू होने से अब तक कंपनी ने 20 हजार से ज्यादा सिएरा की डिलिवरी कर दी है।

टाटा सिएरा को ग्राहकों का जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुई इस एसयूवी की सेल इस साल जनवरी के मिड में शुरू हुई थी। खास बात है कि सेल शुरू होने से अब तक कंपनी ने 20 हजार से ज्यादा सिएरा की डिलिवरी कर दी है। कंपनी ने यह खुशखबरी अपने X अकाउंट से एक पोस्ट करके दी। नई सिएरा पिछले ढाई महीनों से बिक्री में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस एसयूवी को लेकर बायर्स शुरू से काफी एक्साइटेड हैं। यही वजह थी पहले 24 घंटों में ही इसे 70 हजार से अधिक बुकिंग मिल गई थी।

पहले ही महीने में सिएरा की 7003 यूनिट्स की सेल



पहले ही महीने में सिएरा की 7003 यूनिट्स बिक ​​गई थीं। मार्च की शुरुआत तक यह आंकड़ा 10 हजार यूनिट्स तक पहुंच गया। इससे एसयूवी की शुरुआती सेल में जबर्दस्त उछाल का अंदाजा हो गया था। यह उपलब्धि मात्र छह हफ्तों में हासिल हुई और कंपनी ने सोशल मीडिया पर इसे ऑफिशियली कन्फर्म भी कर दिया। इसके बाद अगले 10 हजार यूनिट्स की डिलीवरी 31 मार्च तक पूरी हो गई। नई टाटा सिएरा सात वेरिएंट - स्मार्ट+, प्योर, प्योर+, एडवेंचर, एडवेंचर+, अकम्प्लिश्ड और अकम्प्लिश्ड+ में आती है। इसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

ग्राहकों को भा रहा एसयूवी का तगड़ा लुक नई सिएरा की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन है। यह पुरानी सिएरा से मिलता है और ग्राहकों यह काफी पसंद आ रहा है। एसयूवी के फ्रंट में एलईडी लाइटबार दिया गया है। इसमें आपको फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल, बड़ा पैनोरमिक रियर ग्लास एरिया और लाइट बार से कनेक्टेड पतली एलईडी टेल लाइट्स मिलती हैं।

इंटीरियर में धांसू फीचर्स की लंबी लिस्ट



इंटीरियर की बात करें, तो यह एसयूवी काफी मॉडर्न और प्रीमियम दिखती है। इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो, डॉल्बी एटमॉस,12-स्पीकर जेबीएल ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, पावर टेलगेट, 360-डिग्री कैमरा, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल 2 ADAS के साथ कई धांसू फीचर दिए गए हैं।