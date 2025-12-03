सिएरा के किस वैरिएंट की कितनी होगी कीमत, प्राइस लिस्ट से इस दिन उठेगा पर्दा; ₹11.49 लाख शुरुआती प्राइस

संक्षेप: इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए है। माना ये जा रहा है कि इसके सभी वैरिएंट की पूरी प्राइस लिस्ट इस महीने के आखिर तक या फिर दिसंबर के दूसरे या तीसरे वीक में बताई जा सकती है। टाटा सिएरा अभी 7 वैरिएंट में उपलब्ध है।

Wed, 3 Dec 2025 05:36 PM

टाटा मोटर्स की नई सिएरा SUV की भारतीय बाजार में एंट्री हो चुकी है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके एंट्री-लेवल वैरिएंट को छोड़कर किसी अन्य वैरिएंट की कीमत का खुलासा नहीं किया है। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए है। माना ये जा रहा है कि इसके सभी वैरिएंट की पूरी प्राइस लिस्ट इस महीने के आखिर तक या फिर दिसंबर के दूसरे या तीसरे वीक में बताई जा सकती है। टाटा सिएरा अभी 7 वैरिएंट में उपलब्ध है। इसमें स्मार्ट+, प्योर, प्योर+, एडवेंचर, एडवेंचर+, एक्म्प्लिश्ड, और एक्म्प्लिश्ड+ शामिल है। इसे 6 कलर्स प्योर ग्रे, प्रिस्टीन व्हाइट, अंडमान एडवेंचर, मुन्नार मिस्ट, कूर्ग क्लाउड्स, और बंगाल रूज में खरीद सकते हैं। इसकी बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी। वहीं, इसकी डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से शुरू की जाएगी।

सिएरा का इंजन और स्पेसिफिकेशन्स

नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है। सिएरा के लिए AWD की भी घोषणा की है। यह टाटा की नई जनरेशन की गाड़ियों में यह टेक्नोलॉजी पाने वाला पहला टाटा मॉडल होगा।

सिएरा का इंटीरियर और फीचर्स

सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।