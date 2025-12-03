Hindustan Hindi News
सिएरा के किस वैरिएंट की कितनी होगी कीमत, प्राइस लिस्ट से इस दिन उठेगा पर्दा; ₹11.49 लाख शुरुआती प्राइस

संक्षेप:

इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए है। माना ये जा रहा है कि इसके सभी वैरिएंट की पूरी प्राइस लिस्ट इस महीने के आखिर तक या फिर दिसंबर के दूसरे या तीसरे वीक में बताई जा सकती है। टाटा सिएरा अभी 7 वैरिएंट में उपलब्ध है।

Wed, 3 Dec 2025 05:36 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स की नई सिएरा SUV की भारतीय बाजार में एंट्री हो चुकी है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके एंट्री-लेवल वैरिएंट को छोड़कर किसी अन्य वैरिएंट की कीमत का खुलासा नहीं किया है। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए है। माना ये जा रहा है कि इसके सभी वैरिएंट की पूरी प्राइस लिस्ट इस महीने के आखिर तक या फिर दिसंबर के दूसरे या तीसरे वीक में बताई जा सकती है। टाटा सिएरा अभी 7 वैरिएंट में उपलब्ध है। इसमें स्मार्ट+, प्योर, प्योर+, एडवेंचर, एडवेंचर+, एक्म्प्लिश्ड, और एक्म्प्लिश्ड+ शामिल है। इसे 6 कलर्स प्योर ग्रे, प्रिस्टीन व्हाइट, अंडमान एडवेंचर, मुन्नार मिस्ट, कूर्ग क्लाउड्स, और बंगाल रूज में खरीद सकते हैं। इसकी बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू होगी। वहीं, इसकी डिलीवरी 15 जनवरी, 2026 से शुरू की जाएगी।

सिएरा का इंजन और स्पेसिफिकेशन्स
नई जनरेशन की टाटा सिएरा नए 1.5-लीटर GDi टर्बो पेट्रोल के साथ आ रही है जो 158bhp और 255Nm जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड AT के साथ आता है। आप सिएरा को 1.5-लीटर NA पेट्रोल के साथ भी ले सकते हैं जो 105bhp और 145Nm जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT के साथ लिया जा सकता है। इसमें एक अन्य ऑप्शन 1.5-लीटर फोर-पॉट डीजल इंजन है जो 116bhp और 260Nm देता है, इसे 6-स्पीड MT या 7-स्पीड DCT में से किसी एक के साथ लिया जा सकता है। सिएरा के लिए AWD की भी घोषणा की है। यह टाटा की नई जनरेशन की गाड़ियों में यह टेक्नोलॉजी पाने वाला पहला टाटा मॉडल होगा।

ये भी पढ़ें:मारुति की इस फोर-व्हीलर के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, सिर्फ ₹5 लाख कीमत

सिएरा का इंटीरियर और फीचर्स
सिएरा का केबिन कर्व जैसा ही है, लेकिन इसमें टाटा डिजाइन लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स पहली बार शामिल किए गए हैं, जैसे ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट, साउंड बार के साथ 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, HUD और एक नया सेंटर कंसोल दिया है। दूसरे फीचर्स में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हैं। आइकॉनिक एल्पाइन रूफ को आज के जमाने के हिसाब से फिर से बनाया गया है, इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। यह अब एक एक्सेंटेड फ्लैट ग्लास है। एक सनरूफ जगह बनाने में मदद करता है।

ये भी पढ़ें:विटारा, क्रेटा या नेक्सन... जानिए किस इलेक्ट्रिक SUV की रेंज सबसे ज्यादा?

सिएरा का डिजाइन और सेफ्टी
टाटा सिएरा के डिजाइन हाइलाइट्स में बॉक्सी सिल्हूट, अल्पाइन ग्लास रूफ, 19-इंच एलॉय व्हील्स, फुल-LED लाइट पैकेज, रियर स्पॉइलर और सिग्नेचर टाटा ग्रिल का नया वर्जन शामिल है। यह छह एक्सटीरियर और तीन इंटीरियर कलर स्कीम में उपलब्ध है। सिएरा के सभी वर्जन में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटिंग पॉइंट मिलते हैं। इसकी लंबाई 4.6 मीटर है और व्हीलबेस 2.7 मीटर है।

नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
