जुलाई में लॉन्च होने वाली हैं ये तीन दमदार SUV, लिस्ट में टाटा और होंडा के साथ Nissan भी

नई कार लेने की सोच रहे हैं, तो जुलाई का महीना आपके लिए बेहद एक्साइटिंग रहने वाला है। अगले महीने भारत में टाटा की नई एसयूवी के साथ निसान की भी एक धाकड़ एसयूवी की एंट्री होने वाली है।

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जुलाई 2026 कार लवर्स के लिए बेहद एक्साइटिंग महीना रहना रहने वाला है। इस महीने कई बड़े लॉन्च होने वाले है। जुलाई में टाटा मोटर्स अपनी आइकॉनिक Sierra EV को लॉन्च करने वाला है। वहीं, निसान अपनी नई मिड-साइज SUV Tekton की मार्केट में एंट्री कराने वाली है। दूसरी तरफ होंडा अपनी नई फ्लैगशिप हाइब्रिड SUV ZR-V की कीमतों से पर्दा उठाने वाली है। तो अगर आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो जुलाई के इन लॉन्च का इंतजार आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। फिलहाल आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा।

Tata Sierra EV टाटा मोटर्स 30 जून 2026 को अपनी सिएरा EV को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी की इलेक्ट्रिक SUV लाइनअप में यह मॉडल Curvv EV और Harrier EV के बीच के सेगमेंट में आएगा। नई सिएरा EV को टाटा के मॉडर्न Acti.ev+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो बेहतर स्पेस मैनेजमेंट और बड़े बैटरी पैक को सपोर्ट ऑफर करेगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी ऑफिशियल बैटरी डिटेल्स को शेयर नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें 55kWh और 65kWh बैटरी पैक के ऑप्शन दिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार सिएरा EV एक बार चार्ज करने पर लगभग 540 से 600 किलोमीटर तक की सर्टिफाइड रेंज दे सकती है, जबकि रियल ड्राइविंग कंडीशन में इसकी रेंज 400 से 450 किलोमीटर के आसपास रहने की उम्मीद है।

Nissan Tekton निसान की नई मिड-साइज एसयूवी टेक्टॉन का ग्लोबल अनवील 9 जुलाई 2026 को होगा। यह एसयूवी क्रेटा, सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा को टक्कर देगा। नई टेक्टॉन को उसी मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर डिवेलप किया गया है जिस पर नई रेनो डस्टर बेस्ड है। कंपनी के ऑफिशियल टीजर्स से पता चलता है कि इसका डिजाइन निसान की फ्लैगशिप Patrol एसयूवी से इंस्पायर्ड है। इंजन ऑप्शन्स की बात करें, तो इसमें 99bhp पावर वाला 1.0-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन और 160bhp पावर वाला 1.3-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। फीचर्स की लिस्ट में 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, LEVEL 2 ADAS, पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर्स शामिल होंगे।