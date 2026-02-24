Hindustan Hindi News
टाटा सिएरा EV की लॉन्च डेट कन्फर्म! अब बस इतना इंतजार ही बाकी; ये कंपनी की 7वीं इलेक्ट्रिक कार

Feb 24, 2026 09:59 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स ने कन्फर्म किया है कि सिएरा EV भारत में फाइनेंशियल ईयर 2027 (FY2027) की पहली तिमाही में लॉन्च होगी, जो अप्रैल से जून 2026 के बीच है। हालांकि, कार बनाने वाली कंपनी ने पहले इशारा किया था कि यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक SUV अगले साल कभी भी आ सकती है।

टाटा मोटर्स ने कन्फर्म किया है कि सिएरा EV भारत में फाइनेंशियल ईयर 2027 (FY2027) की पहली तिमाही में लॉन्च होगी, जो अप्रैल से जून 2026 के बीच है। हालांकि, कार बनाने वाली कंपनी ने पहले इशारा किया था कि यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक SUV अगले साल कभी भी आ सकती है, लेकिन यह पहली बार है जब किसी सटीक लॉन्च विंडो का एलान किया गया है। इस स्टेज पर इलेक्ट्रिक सिएरा के बारे में डिटेल्स लिमिटेड हैं। कुछ स्पाई शॉट्स के अलावा, टाटा ने स्पेसिफिकेशन्स को सीक्रेट रखा है।

माना जा रहा है कि सिएरा EV के पावरट्रेन, अंडरपिनिंग्स और फीचर सेट कर्व EV के साथ शेयर किए जाएंगे। इस मैकेनिकल समानता के बावजूद, सिएरा को टाटा के पोर्टफोलियो में कर्व EV से ऊपर रखा जाएगा, जो शायद ज्यादा स्पेस, फीचर्स और बेहतर ओवरऑल स्पेसिफिकेशन देगा। हाल ही में अपडेटेड बैटरी टेक्नोलॉजी वाली नई पंच EV के लॉन्च के साथ टाटा सिएरा EV के लिए भी इसी तरह के एडवांसमेंट का इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले की उम्मीदों की तुलना में बड़े बैटरी पैक और बेहतर रियल-वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज की संभावना खुलती है।

ये भी पढ़ें:कार में ड्राइविंग के दौरान फोन या लैपटॉप भी चला पाएंगे, टेक्नोलॉजी जुड़ रही

टाटा सिएरा EV लॉन्च होने के बाद भारत में टाटा की 7वीं इलेक्ट्रिक गाड़ी बन जाएगी। इससे ब्रांड का EV पोर्टफोलियो और मजबूत होगा, जिससे यह देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक लाइन-अप में से एक बन जाएगा और प्रोडक्ट के मामले में कुछ खास BEV मैन्युफैक्चरर्स से भी आगे निकल जाएगा। सिएरा EV मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV स्पेस में टाटा के लिए एक जरूरी प्रोडक्ट होगा। अब जब टाइमलाइन पक्की हो गई है, तो लॉन्च विंडो पास आने पर स्पेसिफिकेशन्स, रेंज और कीमत के बारे में और डिटेल्स पर ध्यान दिया जाएगा।

टाटा सिएरा EV का एक्सपेक्टेड फीचर्स

इंटीरियर से उम्मीद है कि टाटा सिएरा EV को अब तक की अपनी सबसे ज्यादा डिजिटली एडवांस्ड गाड़ियों में से एक बनाएगी। डैशबोर्ड लेआउट में ट्रिपल-स्क्रीन कॉन्फिगरेशन होगा। इसमें एक बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और एक डेडिकेटेड पैसेंजर-साइड डिस्प्ले शामिल होगा। यह बेस ट्रिम से ही फीचर्स से भरपूर होगी।

ये भी पढ़ें:नई पंच EV अंगारों पर दौड़ी और आग की लपटों से भी निकली, गहरे पानी में भी दौड़ी

उम्मीद है कि हायर वैरिएंट में लेवल 2 ADAS, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड फ्रंट सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग और एक प्रीमियम ऑडियो सिस्टम मिलेगा। पैनोरमिक ग्लास रूफ और अपग्रेडेड इंटीरियर मटीरियल भी मिलने की संभावना है। सिएरा EV Sierra नेमप्लेट के जाने-पहचाने सीधे सिल्हूट और बॉक्सी प्रोपोर्शन को बरकरार रखेगी, लेकिन इसमें कई EV-स्पेसिफिक स्टाइलिंग अपडेट होंगे।

ये भी पढ़ें:डस्टर के इंजन के सामने फीकी पड़ीं ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस, टोयोटा भी फेल!

इनमें एक क्लोज्ड-ऑफ फ्रंट फेशिया, एक फुल-विड्थ LED डे-टाइम रनिंग लाइट बार, स्प्लिट हेडलैंप और डार्क इंसर्ट और ज्यादा रग्ड निचले हिस्से वाले रिवाइज्ड बंपर शामिल हैं। अन्य खासियतों में स्क्वायर्ड व्हील आर्च, मस्कुलर शोल्डर लाइन, स्मार्ट डोर हैंडल, नए एलॉय व्हील डिजाइन, पीछे की तरफ एक कनेक्टेड LED लाइट स्ट्रिप वगैरह शामिल हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

