टाटा ने सिएरा EV से उठाया पर्दा, लॉन्च से पहले डिजाइन का हुआ खुलासा; 627Km से ज्यादो होगी रेंज!
कंपनी ने उससे पहले ही इस इलेक्ट्रिक SUV के डिजाइन से पर्दा उठा दिया है। यह इलेक्ट्रिक मिडसाइज SUV अपने ICE-पावर्ड वर्जन से काफी हद तक मिलती-जुलती है, लेकिन कलर्स के अलग इस्तेमाल की वजह से इसका फ्रंट लुक थोड़ा अलग है।
टाटा मोटर्स इस महीने के आखिर में यानी 30 जून को अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV सिएरा EV लॉन्च करने वाली है। हालांकि, कंपनी ने उससे पहले ही इस इलेक्ट्रिक SUV के डिजाइन से पर्दा उठा दिया है। यह इलेक्ट्रिक मिडसाइज SUV अपने ICE-पावर्ड वर्जन से काफी हद तक मिलती-जुलती है, लेकिन कलर्स के अलग इस्तेमाल की वजह से इसका फ्रंट लुक थोड़ा अलग है। मैकेनिकल तौर पर सिएरा EV का हैरियर EV जैसा होने की उम्मीद है, जिसमें AWD कॉन्फिगरेशन भी शामिल होगा।
सिएरा EV का एक्सटीरियर रिवील
सिएरा EV का लुक टाटा के मौजूदा ICE-से-EV कन्वर्जन जैसा ही है, जिसमें इलेक्ट्रिक वर्जन में बंद ग्रिल और ICE वर्जन से थोड़ा अलग चेहरा मिलता है। साइड और पिछले हिस्से में बहुत कम चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। रेगुलर सिएरा की ब्लैक ग्रिल की जगह बॉडी-कलर वाली बंद ग्रिल देखने को मिलती है। लाइटिंग एलिमेंट्स बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन ICE सिएरा के उलट, EV में LED लाइट बार के ठीक नीचे 'Sierra' की ब्रांडिंग नहीं है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Tata Sierra EV
₹ 25 - 30 लाख
Toyota Urban Cruiser Ebella
₹ 23.6 लाख
BYD Atto 3
₹ 24.99 - 33.99 लाख
VinFast VF e34
₹ 25 - 30 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
नीचे की तरफ, बंपर में ग्लॉस-ब्लैक फिनिश और चिन पर नकली सिल्वर स्किड प्लेट है। यहां कलर कॉम्बिनेशन उल्टा कर दिया गया है। बात करें सिएरा EV के साइड और पिछले हिस्से के डिजाइन की तो एकमात्र अंतर सामने के डोर और टेलगेट पर 'Sierra.ev' बैज का है। यहां तक कि 19-इंच के एलॉय व्हील भी वैसे ही हैं। हालांकि, सिएरा EV में नए कलर ऑप्शन मिल सकते हैं, जैसे कि यहां सिल्वर शेड दिख रहा है।
सिएरा EV का एक्सपेक्टेड इंटीरियर
कंपनी ने अभी तक इंटीरियर का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि केबिन के अंदर भी भी ICE सिएरा जैसा ही लुक मिल सकता है। जैसे इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप जिसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन और 12.3-इंच की पैसेंजर स्क्रीन शामिल है। जबकि निचले वैरिएंट में डुअल-स्क्रीन सेटअप और हेड-अप डिस्प्ले (HUD) मिल सकता है। अन्य फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और ड्राइव मोड्स शामिल हो सकते हैं।
सिंगल चार्ज पर 627Km रेंज
मैकेनिकल तौर पर, सिएरा EV के हैरियर EV से मिलती-जुलती होने की उम्मीद है। ये टाटा के acti.ev+ आर्किटेक्चर पर आधारित होगी और इसमें हैरियर EV के 65kWh और 75kWh बैटरी ऑप्शन शामिल हो सकते हैं। टाटा ने हाल ही में यह भी पुष्टि की है कि सिएरा EV को ऑल-व्हील ड्राइव के साथ पेश किया जाएगा, जो संभवतः टॉप-स्पेक ट्रिम में होगा। इसके निचले वैरिएंट में रियर-व्हील-ड्राइव कॉन्फिगरेशन होने की उम्मीद है। सिएरा, हैरियर EV के मुकाबले छोटी और हल्की होगी, इसलिए इसकी रेंज हैरियर EV से ज्यादा हो सकती है। बता दें कि हैरियर EV की रेंज 627Km तक है।
एक्सपेक्टेड कीमत और राइवल
टाटा के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पोर्टफोलियो में सिएरा EV लॉन्च होने के बाद कर्व EV और हैरियर EV के बीच अपनी जगह बनाएगी। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 18 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के आसपास होने की उम्मीद है। यह महिंद्रा BE 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG ZS EV और मारुति ई विटारा जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। बता दें कि टाटा के पास देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो भी है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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