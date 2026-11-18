टाटा मोटर्स की नई इलेक्ट्रिक SUV सिएरा.ev ने सेफ्टी के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की इस इलेक्ट्रिक SUV को भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

टाटा मोटर्स की नई इलेक्ट्रिक SUV सिएरा.ev ने सेफ्टी के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की इस इलेक्ट्रिक SUV को भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। सिएरा.ev ने एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, दोनों टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल किए हैं। खास बात यह है कि पेट्रोल और डीजल इंजन वाली टाटा सिएरा को भी इस साल की शुरुआत में भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है। अब इलेक्ट्रिक मॉडल ने भी इस मामले में शानदार प्रदर्शन किया है। इससे टाटा मोटर्स की कारों में मिलने वाली सेफ्टी को लेकर कंपनी का भरोसा और मजबूत हुआ है।

एडल्ट सेफ्टी में मिले 30.62 पॉइंट भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में टाटा सिएरा.ev को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 32 में से 30.62 पॉइंट मिले हैं। टेस्ट के लिए कंपनी के टॉप वैरिएंट Empowered A 75 AWD ACFC का इस्तेमाल किया गया था। टेस्ट के दौरान कार का वजन 2,412 किलोग्राम दर्ज किया गया। फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट में इसे 16 में से 14.62 पॉइंट मिले, जबकि साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट में इसने पूरे 16 पॉइंट हासिल किए। इसके अलावा, SUV ने साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट भी पास किया।

बच्चों की सुरक्षा में भी शानदार प्रदर्शन चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में सिएरा.ev ने 49 में से 45 पॉइंट हासिल किए। इस टेस्ट में 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी का इस्तेमाल किया गया था। दोनों डमी को पीछे की तरफ मुंह करके लगने वाली चाइल्ड सीट पर बैठाया गया था। डायनामिक चाइल्ड प्रोटेक्शन टेस्ट में SUV ने पूरे 24 में से 24 पॉइंट हासिल किए। वहीं, चाइल्ड सीट लगाने के टेस्ट में इसे 12 में से 12 पॉइंट मिले।

कई सेफ्टी फीचर्स से लैस है ईवी टाटा सिएरा.ev में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर एयरबैग, साइड चेस्ट एयरबैग, साइड पेल्विस एयरबैग और दोनों रो के लिए कर्टन एयरबैग मिलते हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), सभी सीटों के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर और पैदल चलने वालों की सुरक्षा से जुड़े फीचर्स भी दिए गए हैं। चुनिंदा वैरिएंट में 540-डिग्री कैमरा, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक और लेवल 2+ ADAS जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

पेट्रोल-डीजल सिएरा को भी 5-स्टार इस साल मार्च में पेट्रोल और डीजल इंजन वाली टाटा सिएरा को भी भारत NCAP में 5-स्टार रेटिंग मिली थी। उस मॉडल को एडल्ट सेफ्टी में 32 में से 31.14 पॉइंट और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 44.73 पॉइंट मिले थे। यानी पेट्रोल-डीजल सिएरा एडल्ट सेफ्टी में आगे रही। जबकि इलेक्ट्रिक सिएरा.ev ने बच्चों की सुरक्षा में ज्यादा पॉइंट हासिल किए।