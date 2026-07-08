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आपके शहर में कितने की मिलेगी सिएरा EV? यहां देखें कीमत; एक्स-शोरूम से ऑनरोड इतनी महंगी हो जाएगी

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
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सिएरा ईवी को 5 ट्रिम्स प्योर, प्योर एस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए में खरीद सकते हैं। ऐसे में आप इस इलेक्ट्रिक SUV को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब हम यहां पर देश की तीन पॉपुलर शहरों में इसकी ऑनरोड कीमत बता रहे हैं।

आपके शहर में कितने की मिलेगी सिएरा EV? यहां देखें कीमत; एक्स-शोरूम से ऑनरोड इतनी महंगी हो जाएगी
Tata Sierra.ev
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टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में सिएरा EV सबसे लेटेस्ट मॉडल है। कंपनी ने इसे दो बैटरी पैक ऑप्शन में लॉन्च किया है। वहीं, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतें 18.79 लाख से 22.79 लाख रुपए तक हैं। सिएरा ईवी को 5 ट्रिम्स प्योर, प्योर एस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए में खरीद सकते हैं। ऐसे में आप इस इलेक्ट्रिक SUV को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब हम यहां पर देश की तीन पॉपुलर शहरों में इसकी ऑनरोड कीमत बता रहे हैं। बता दें कि इसमें RWD और AWD विकल्प भी मिलता है। टाटा सिएरा EV का भारतीय बाजार में सीधा मुकाबला महिंद्रा BE 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG ZS EV और मारुति ई विटारा जैसी गाड़ियों से होता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
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टाटा सिएरा EV की ऑनरोड कीमतें (लाख ₹ में)
63kWh RWD75kWh RWD75kWh AWD
एक्स-शोरूम कीमते18.79 से 22.7922.19 से 24.7925.99
केलकाता (ऑनरोड)19.39 से 23.4322.82 से 25.9526.66
चेन्नई (ऑनरोड)20.13 से 24.3122.69 से 26.4127.66
मुंबई (ऑनरोड)20.19 से 24.3823.75 से 26.9128.19

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सिएरा EV का एक्सटीरियर और इंटीरियर
सिएरा EV का लुक ICE मॉडल जैसा ही है। इसमें कुछ EV-स्पेसिफिक चेंजेस किए गए हैं। फ्रंट में ICE मॉडल की तरह लाइट बार और हेडलैंप के बीच ब्लैक पैनल नहीं दिया गया है। टाटा लोगो के ऊपर 'SIERRA' की ब्रांडिंग भी नहीं मिलती। फ्रंट बंपर का डिजाइन भी नया है, जिसमें ज्यादा ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है। साइड प्रोफाइल और रियर डिजाइन लगभग ICE मॉडल जैसा ही है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 205mm है।

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कार के अंदर, ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, एम्बिएंट लाइटिंग, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, बॉस मोड, केबिन एयर प्यूरीफायर, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पावर्ड टेलगेट, लेवल-2 ADAS, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटो पार्क असिस्ट, हेड्स-अप डिस्प्ले, डिजिटल की, OTA अपडेट, स्टैंडर्ड 6 एयरबैग, V2L और V2V टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

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सिंगल चार्ज पर 665Km रेंज
टाटा सिएरा EV मल्टी बैटरी पैक ऑप्शन में मिलेगा। इसके 75kWh बैटरी पैक के साथ सिएरा EV एक बार चार्ज करने पर 665 किलोमीटर तक की MIDC-सर्टिफाइड रेंज देती है। वहीं, 63kWh बैटरी वाले मॉडल की रेंज 565 किलोमीटर तक क्लेम की जा रही है। चार्जिंग के लिए 120kW DC फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है, जिससे सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग में 263 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। वहीं, बैटरी को 20% से 80% तक चार्ज होने में लगभग 26 मिनट का समय लगता है। टाटा अपनी दूसरी EV की तरह सिएरा EV के साथ भी 15 साल की बैटरी वारंटी दे रही है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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